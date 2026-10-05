Museo Bellas Artes Bilbao oficializa su reapertura y cierra su ampliación tras 4 años de obras y 45 millones de coste

1123007.1.260.149.20261005141708 El lehendakari, Imanol Pradales, (centro) ante el Bellas Artes de Bilbao junto a, entre otros, Miguel Zugaza, Elixabete Etxanobe, Norman Foster, Ibone Bengoetxea y Juan Mari Aburto. - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha oficializado este lunes su reapertura con la presentación al público del que será su tercer edificio, 'Agravitas', diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte, y cuyas obras han culminado tras cuatro años de trabajos y un coste de cerca de 45 millones.

El acto, celebrado en el nuevo atrio ante representantes de la sociedad civil y cultural vizcaína, ha estado presidido por el lehendakari Imanol Pradales, que ha estado acompañado por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, y presidenta del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el arquitecto Norman Foster y el presidente de la Fundación BBK, Unai Rementeria.

En su discurso, el Lehendakari ha dicho que, "como sociedad, en no pocas ocasiones, hemos considerado el arte como algo accesorio", que, ha proseguido, "está bien cuando las necesidades verdaderamente importantes ya están cubiertas" y "hemos considerado que un hospital, un centro escolar, un bloque de viviendas o, incluso, un aparcamiento público, debían ocupar un lugar preferente frente a un museo".

Por ello, ha mostrado su agradecimiento a "todas esas personas que se rebelaron contra esa idea cuando dijeron que el arte no era un adorno ni algo de lo que podíamos prescindir y nos enseñaron que era capaz de transformar toda una realidad y todo un país".

Tras resaltar que Euskadi, como pueblo, "sabe que un museo como el Bellas Artes vale lo que un hospital, una escuela o una universidad porque es un espacio para conectar con nosotros mismos y con otros lugares del mundo", ha apuntado que es también "un lugar reservado para el pensamiento, la belleza, la crítica, la reflexión o la imaginación".

Pradales ha considerado que, "en estos tiempos de incertidumbre, necesitamos más que nunca que el arte nos ayude a hacernos las preguntas adecuadas y nos acompañe en este complicado camino que nos está tocando vivir".

En este sentido, y tras remarcar que "las instituciones vascas no vamos a mirar a otro lado porque es nuestra obligación asumir nuestra responsabilidad y dar un paso al frente", Pradales ha afirmado que por ello el Gobierno vasco impulsa "proyectos culturales y transformadores como éste", para lograr el objetivo de "elevar la cultura al mismo nivel de relevancia que la sanidad, la educación, o la protección social".

PROYECCIÓN DE FUTURO

La reapertura del museo, tras una ampliación que ha sido descrita como un proyecto de transformación dirigido a resituar el museo en el panorama artístico y proyectarlo al futuro, se ha hecho coincidir con la fecha oficial de su creación en 1908, fecha en que, en palabras de Ibone Bengoetxea, el Bellas Artes "nació fruto de un acto de confianza y esta ampliación es otro acto de confianza".

La vicelehendakari ha reiterado que ese término es la palabra que le viene a la cabeza para definir un museo capaz de reiventarse donde la nueva etapa que ahora se abre con esta ampliación es "otro acto de confianza en una idea: el deseo de transformación y de proyección al futuro".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que esta nueva etapa "es la continuidad de una apuesta colectiva iniciada hace un siglo" y que, en este tiempo, ha sabido acompañar a la ciudad en su evolución y convertirse en una institución artística con vocación internacional pero firmemente arraigada en Bilbao y su entorno".

Aburto se ha dirigido al director del museo, Miguel Zugaza, para trasladarle que, como alcalde, "fue un privilegio iniciar este proyecto de ampliación con Miguel Zugaza y es un regalo terminarlo con él".

El alcalde de la Villa ha concluido su intervención subrayando que "antes teníamos un gran museo y ahora tenemos uno extraordinario en un gran edificio".

Por su parte, la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que este proyecto de ampliación confirma que "la cultura sigue ocupando un lugar importante en Bizkaia" y ahora, además, "hemos ganado espacio para recibir a más artistas, obras y visitantes que antes no tenían cabida".

Etxanobe se ha mostrado convencida de que, como en otros sectores económicos, "Bizkaia tiene que atraer talento, también desde la cultura porque genera riqueza en el territorio".

En este punto, la diputada general ha afirmado que, en tiempos como los actuales, "necesitamos espacios para deternernos y mirar desde otros lugar las cosas", una labor, para la cual, "el arte nos plantea preguntas y nos ayuda a ampliar la mirada".

Por ello, ha concluido, el nuevo museo bilbaíno permite "dar al arte el lugar que merece porque nos ayuda a convivir en la diferencia".

"Ahora, solo hay que esperar que la ciudadanía la haga suya", ha agregado.

El presidente de Fundación BBK, Unai Rementeria, ha afirmado que en BBK están especialmente satisfechos con el nuevo espacio expositivo BBKmuseoa, que lleva el nombre de la entidad que preside, porque "la inversión en este proyectazo ha merecido la pena".

Rementeria ha señalado asimismo que el nuevo museo también responde al "objetivo y obsesión" de BBK de "acercar la cultura a la sociedad para hacernos reflexionar y cuestionarnos como ciudadanos tanto hacia adentro como hacia afuera".