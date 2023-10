El Museo Guggenheim acoge hasta el 21 de enero la exposición 'Marine Hugonnier. Informes de campo'

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acoge, desde este martes y hasta el próximo 21 de enero, la exposición 'Marine Hugonnier. Informes de campo' en la sala Film & Video, un espacio en el que el Museo expone piezas clave del videoarte, la instalación audiovisual y la imagen en movimiento como lenguaje artístico.

El director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, Marine Hugonnier y el curator Manuel Cirauqui han presentado este martes esta "singular instalación", cuya pieza central, 'Informe del campo' (Meadow Report), 2021, quiere "llamar la atención sobre uno de los primeros documentos publicados sobre el cambio climático, conocido como "Los límites del crecimiento" o "Informe Meadows", publicado en 1972, que, según han señalado, "predecía las catastróficas consecuencias de la continua y desenfrenada explotación de los recursos de la Tierra".

Tal y como sugiere el título de la exposición, Marine Hugonnier, antropóloga de profesión, presenta una serie de obras en las que enfatiza el potencial de la obra de arte para funcionar como "informe" pero al mismo tiempo, el espacio en el que la artista lleva a cabo su investigación puede ser considerado un "campo" tanto en el sentido de estudio como en el de entorno vital o ecosistema.

La película 'Informe del campo', han explicado, refleja esta "ambigüedad". Situada en el espacio principal de la galería, el filme ofrece una representación de los famosos jardines de Giverny en los que el pintor impresionista Claude Monet pintó sus célebres nenúfares en las últimas décadas de su vida, mientras su vista empeoraba debido a las cataratas.

Hugonnier sitúa su cámara al atardecer en mitad del lago, en busca de una perspectiva insólita para observar el jardín, los perfiles de los nenúfares y el icónico puente verde de Monet.

La película es una toma ininterrumpida hasta agotar los 122 metros de una bobina completa de celuloide, lo que da a la obra "una demarcación material que se hace ostensible con la visión del enorme proyector de la sala de exposición", han destacado en la presentación.

Según han apuntado, en un momento de la toma, la artista retira la lente de la cámara con el fin de exponer la película directamente al entorno, lo que se traduce en "una imagen abstracta que refleja las luces brillantes y los movimientos de los seres presentes en la tranquila noche de verano en la que tuvo lugar la filmación".

En la antesala de la exposición se presenta una fotografía a gran escala titulada 'Hacia el mañana (Towards Tomorrow)', 2001, tomada en dirección de la costa de Siberia desde el lado estadounidense del estrecho de Bering, en Alaska.

Aunque los dos lugares están separados por apenas 65 kilómetros, el huso horario de Siberia va 24 horas por delante del de Alaska, lo que hace que la fotografía sea al mismo tiempo "un registro del pasado y del futuro, jugando con los conceptos de temporalidad y memoria que son intrínsecos al medio fotográfico", han explicado.

Frente a esta fotografía se sitúa el filme titulado 'El deseo no es gran cosa, y sin embargo' (Desire is not much but nontheless), 2015, un estudio de la escultura clásica romana Hermafrodito durmiente perteneciente al Museo del Louvre de París.

La escultura data del siglo II de nuestra era y, en 1622, el escultor italiano Gian Lorenzo Bernini dio forma al colchón de mármol sobre el que reposa en la actualidad.

El filme de Marine Hugonnier revela "el cuerpo de Hermafrodito a medida que la cámara recorre las curvas de la escultura de mármol, cuyos pies y labios han sido animados digitalmente", han indicado desde el museo, para añadir que el bucle continuo de película en blanco y negro se ve interrumpido por breves secuencias en color.

Estos trabajos ilustran el interés de la artista por "confrontar los dispositivos tradicionales de captación de imagen y sus componentes técnicos -cámaras, lentes, película sensible- con sus límites al ponerlos frente a agentes y fenómenos naturales, ofreciendo así un contrapunto al enfoque social de sus piezas".

MARINE HUGONNIER

A través de sus obras e instalaciones fílmicas, Marine Hugonnier explora la manera en que las ideologías, los deseos y los discursos confluyen en las formas de representación artística.

Marine Hugonnier nació en París en 1969 y actualmente reside en Londres. Su obra ha formado parte de numerosas exposiciones internacionales, incluyendo presentaciones individuales en instituciones como el Jeu de Paume, en París; Villa Romana, en Florencia; Kunstverien Brauschweig; Die Tankstelle en Berlin; Konsthall en Malmö; o la 52a Bienal de Arte de Venecia.

Asimismo, un gran número de instituciones museísticas cuentan con obras de Hugonnier en sus colecciones, entre las que destacan Arts Council, Inglaterra; Fundaçao Serralves, Portugal; Fondazione Sandretto Rebaudengo, Turín; FNAC- Fonds national d'art contemporain, Francia; MACBA - Museu d'Art Contemporani de Barcelona; MoMA - The Museum of Modern Art, New York; MAM - Musée d'Art moderne de la Ville de París; The National Gallery of Art, Washington DC; Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía, Madrid; o Museo Jumex, México.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Por otro lado, Marine Hugonnier conversará este martes con Manuel Cirauqui, curator del Museo Guggenheim Bilbao en torno a sus procesos de trabajo en una sesión en la que también se proyectará una selección de extractos de sus films más significativos, como Apicula Enigma (2013).

Esta exposición se enmarca en el conjunto de acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental que viene desarrollando el Museo en los últimos años.