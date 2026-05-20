Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon presentan la performance de Tilda Swinton y Olivier Saillard 'House of Gestures'

Performance de Tilda Swinton y Olivier Saillard - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon presentan la performance 'House of Gestures', interpretada por Tilda Swinton e ideada por el comisario y performer Olivier Saillard, que se podrá contemplar protagonizada por Swinton los próximos días 5 y 6 de junio en el Atrio del Museo.

Este evento, que se inspira en Dom Pérignon y en la icónica arquitectura del Museo Guggenheim Bilbao, tiene su origen en el lanzamiento en 2025 de "Creation is an eternal journey", una nueva iniciativa de Dom Pérignon enraizada en su compromiso con el arte y en su diálogo permanente con creadores icónicos, según ha informado el museo bilbaíno.

En 2026, ha destacado, se celebrará un nuevo episodio de este proyecto, "una obra original concebida en torno al gesto, la presencia y la transformación" que interpretará Tilda Swinton en el contexto de esta alianza entre el Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon.

Esta nueva colaboración entre Tilda Swinton y Olivier Saillard permitirá al público realizar "un viaje emocional a través del espacio y del tiempo", han señalado desde el Guggenheim.

En 'House of Gestures', han añadido, "el lenguaje escénico de Swinton se despliega en gestos rítmicos a la manera de una escritura capaz de dotar a la escena de significado únicamente mediante la acción". La performance convierte el espacio inanimado del escenario en un "lugar evocador de situaciones y personajes cuyas historias -reales e imaginadas- se revelan a partir de las prendas que Swinton va vistiendo sucesivamente", han subrayado desde el museo.

Además de organizar y ofrecer al público importantes exposiciones de arte moderno y contemporáneo, Museo Guggenheim Bilbao ha señalado que su compromiso con la cultura se refleja en su "completo programa de actividades artísticas y educativas, en el que la alianza con Dom Pérignon y Tilda Swinton se integra a la perfección". Las reservas estarán disponibles en la web del Museo a partir de este jueves, 21 de mayo, a las 10.00 horas.