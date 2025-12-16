Museo Guggenheim Bilbao recibe 1.260.894 visitantes, un 0,5% más que en 2024

Archivo - Exposición en el Museo Guggenheim Bilbao en 2026 - CHARLES DUPRAT - Archivo

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha registrado en lo que va de año 1.260.894 visitantes, un 20% por encima de lo previsto para este periodo y un 0,5% superior a la cifra acumulada a esta fecha en 2024. La procedencia del público por origen geográfico es similar a la del año pasado, siendo el porcentaje de visitantes extranjeros el 70% (3% por encima del ejercicio anterior), destacando, como es habitual Francia, con un 15% del total.

El Patronato del centro de arte moderno ha repasado este martes las principales magnitudes del balance de la actividad del Museo a lo largo del año en apartados como Community -el colectivo en torno al arte y la cultura del Museo, que incluye a los Amigos, Seguidores y beneficiarios del programa ERDU, entre otros- que siguió creciendo hasta alcanzar los 424.312 integrantes de alta (de los que 24.080 son Amigos del Museo), un 22,90% superior a la cifra del total del año anterior, con un incremento de más de 79.065 personas.

Por su parte, el Programa de Miembros Corporativos ha sumado 10 empresas más que se han unido al proyecto del Museo a lo largo del presente ejercicio, totalizando 139.

La positiva evolución de los ingresos a través de la venta de entradas y de la Tienda-Librería ha permitido al Museo lograr un porcentaje de autofinanciación del 78,4% (al nivel de 2024) y reducir al cierre del ejercicio el importe de las subvenciones del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia en 3.249.000 euros, cuantía que las Instituciones destinarán a la compra de obras de arte.

Seguidamente, se ha abordado el presupuesto del Museo para el ejercicio 2026, realizado sobre la base de una afluencia de 1.110.000 visitantes, un 2,3% más que los presupuestados para 2025. El presupuesto operativo asciende a 35.375.117 euros, un 2,4% superior al de 2025.

El horario de apertura del Museo será el mismo que este año (10.00 a 19.00 horas), ampliándose hasta las 20.00 horas de lunes a domingo entre el 15 de junio y el 13 de septiembre, así como en Semana Santa, del 30 de marzo al 12 de abril. Las tarifas de entrada al Museo se mantienen para 2026 al mismo precio que en 2025.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

En cuanto a la programación artística para 2026, el calendario expositivo dedicará en primavera sendas retrospectivas a dos de los artistas más relevantes y prolíficos de la escena estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.

La primera tendrá como protagonista a la creadora de origen nipón Ruth Asawa, en una muestra organizada por el San Francisco Museum of Modern Art y el Museum of Modern Art de Nueva York, que será la primera gran exposición en un museo en incluir todos los aspectos de la "exquisita, variada e innovadora producción de esta autora".

La segunda retrospectiva, titulada, Night Driver, constituirá un recorrido por siete décadas de trayectoria de Jasper Johns, que explorarán la "larga y fructífera" carrera de un artista que no solo renovó la escena artística americana de los años cincuenta, sesenta y setenta, sino que se convirtió en fuente de inspiración tanto para sus coetáneos como para nuevas generaciones de creadores.

La programación artística continuará con dos exposiciones que se presentarán en otoño. La primera, que se inaugurará en octubre, estará dedicada al artista, cineasta y guionista Steve McQueen, conocido por su exploración de temas personales y colectivos a través de la imagen en movimiento.

Ya en noviembre dará comienzo la exposición Dan Flavin, artista que ideó una nueva forma de arte radical que eludía los límites impuestos por el marco, el pedestal y demás convenciones expositivas. Se trata de una nueva muestra bienal integrada por fondos procedentes del Solomon R. Guggenheim Museum.

La programación se complementará con una nueva presentación dedicada a la imagen en movimiento dentro del ciclo Film & Video protagonizada por una videoinstalación de la artista suiza Pipilotti Rist; y nuevas iteraciones de la nueva serie in situ, que exhibe obras concebidas expresamente para la sala 208 del Museo, en esta ocasión a cargo del artista sudafricano Igshaan Adams -en mayo-, y de la canadiense Zadie Xa -que se inaugurará en noviembre-.

PLAN ESTRATÉGICO

Por último, en la reunión del Patronato se han analizado las iniciativas llevadas a cabo dentro del Plan Estratégico 2024-2025, que, en este último año, ha estado marcado por un proceso de transición en la dirección general del Museo, propiciando el inicio de una reflexión profunda sobre la estrategia institucional, el rumbo de la organización y la definición de sus metas a medio y largo plazo.

En este contexto, se ha considerado oportuno extender la vigencia del Plan 2024-2025 durante un año adicional, hasta el cierre de 2026. Esta prórroga permitirá disponer de un horizonte temporal más amplio para abordar una nueva planificación para el siguiente Plan Estratégico 2027-2030 que oriente a la institución hacia su visión futura.