El museo Guggenheim presenta la segunda serie expositiva 'in situ', de Mark Leckey, inspirada en 'Ciudad junto al mar'

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado este viernes "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor", la segunda presentación de la serie expositiva 'in situ', de Mark Leckey, que, inspirada en la pintura 'Ciudad junto al mar' (1424, Sassetta), "invita a los artistas a crear obras de ubicación específica en diálogo con la arquitectura de la sala donde se muestran".

Según ha descrito el museo en un comunicado, la exposición pone de relieve las prácticas que amplían las posibilidades de la escultura, la instalación y el arte multimedia. Cada exposición activa directamente el espacio dedicado a esta serie, transformándolo en entornos donde convergen la arquitectura y la imaginación artística.

Leckey se ha inspirado en la pintura de Sassetta 'Ciudad junto al mar' (1424), uno de los primeros paisajes del arte occidental en el que un entorno urbano se convierte en el tema principal.

La obra muestra, en un espacio geométricamente complejo pero aplanado, una localidad medieval fortificada que se erige en una colina. Según Leckey, "la ciudad trasciende las leyes de la física; es una ciudad del pasado y del futuro". Su interpretación parte de la imagen bidimensional para llegar a la forma escultórica, habitando el umbral entre la realidad material y el ámbito de lo inmaterial, lo real y lo imaginario, ha explicado el museo.

Así, la escultura pasa a formar parte de un relato imaginado cuyo ritmo temporal está definido por un bucle de seis minutos de sonido y luz compuesto por el propio artista. La banda sonora ambiental, construida a partir de fragmentos superpuestos de audio encontrado, música y voces ocasionales, se despliega como una corriente que deriva, interrumpida por irrupciones súbitas de voz o melodía.

Su progresión se refleja en un ciclo cambiante de luz que avanza desde el amanecer hasta el crepúsculo. En el punto medio, un intenso estroboscopio coincide con el crescendo de la banda sonora, inundando brevemente la sala con un resplandor casi cegador. La iluminación anima sus superficies y la transforma de un objeto sólido en una aparición parpadeante. Juntos, estos elementos estructuran el arco narrativo y la atmósfera de la obra, envolviendo al espectador en un espacio temporal cargado que oscila entre la revelación y el borrado.

La instalación, ha añadido el museo, propone una reflexión sobre cómo el espacio físico, el sonido y la luz convergen con fuerzas intangibles para evocar transformación e inestabilidad. Conjugando elementos materiales e inmateriales, Leckey crea un lugar donde lo visible y lo invisible chocan en un encuentro que es a la vez inmediato, extraño y trascendente.