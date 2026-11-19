Cartel de la muestra sobre la escritura del Museo de Reproducciones de Bilbao. - MUSEO DE REPRODUCCIONES

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge hasta el 23 de mayo de 2027 una exposición temporal que recorre la historia de la escritura, "la primera gran tecnología para conservar la memoria". De las primeras cuentas de arcilla al alfabeto, la muestra revela cómo la escritura "transformó las sociedades y cambió para siempre la forma de comunicarse".

Según ha explicado el museo bilbaíno, la nueva exposición temporal invita a descubrir la historia de la escritura desde una perspectiva tecnológica, cultural y humana.

Bajo el concepto de que la escritura fue "el primer disco duro externo de la historia", plantea "un viaje a los orígenes de una invención que permitió a la humanidad conservar sus recuerdos, organizar sus sociedades y transmitir conocimientos a través del tiempo".

Así, según han relatado desde el Museo, se explica que, "mucho antes de que existieran los libros, los ordenadores o los teléfonos móviles, las primeras comunidades ya necesitaban registrar información". En Mesopotamia, pequeñas piezas de arcilla servían para contabilizar bienes como el ganado o los cereales, unos sistemas de registro que constituyeron uno de los primeros pasos hacia la invención de la escritura.

A partir de ese punto, la exposición recorre algunos de los principales hitos de esta evolución: el nacimiento de los primeros signos, el desarrollo de la escritura cuneiforme en Mesopotamia, los sistemas de escritura del antiguo Egipto, la aparición de los silabarios y "la revolución" que supuso el alfabeto.

Este proceso de transformación, han destacado, hizo posible "registrar no solo cantidades y mercancías, sino también nombres, ideas, leyes, relatos y conocimientos científicos".

La muestra también incide en que "la historia de la escritura es también la historia de la innovación" y, así, cada avance respondió a nuevas necesidades y estuvo condicionado por los materiales y las herramientas disponibles en cada época.

"La arcilla, el papiro, la piedra, la cera o el pergamino no fueron simples soportes: determinaron cómo se escribía, qué información se conservaba y de qué manera podía transmitirse", ha puntualizado el Museo.

La muestra permite comprender, además, que la escritura "no apareció de una sola vez ni fue siempre igual" y, de hecho, "durante miles de años, diferentes sociedades desarrollaron y perfeccionaron sus propios sistemas hasta llegar a formas de escritura más flexibles y accesibles".

También se refleja que, con la expansión del alfabeto, escribir dejó de ser una actividad limitada a determinados ámbitos y comenzó a incorporarse progresivamente a más espacios de la vida cotidiana.

La exposición pone el foco en "una dimensión que a menudo pasa desapercibida: la materialidad de la escritura" y reivindica la figura de los escribas, profesionales cuya formación exigía años de aprendizaje y cuyo dominio de la escritura "les otorgaba una posición fundamental en sus sociedades".

Gracias a su trabajo, han recordado los organizadores de la muestra, se pudieron registrar contratos, administrar recursos, transmitir leyes y conservar relatos que han llegado hasta la actualidad.

PIEZAS

La nueva exposición del Museo de Reproducciones permitirá descubrir piezas como un vaso egipcio original, procedente de un depósito de fundación, posiblemente de un templo y fechado en el siglo XII a.C. Sobre su superficie, en un cartucho puede leerse el nombre de Ramsés.

También expondrá una reproducción del Bronce de Ascoli, una placa inscrita con las recompensas otorgadas por el cónsul Pompeyo Estrabón a los miembros de la Turma Salluitana, la caballería formada por íberos y vascones que le apoyó durante la guerra Social. Entre los nombres que figuran en ella, aparecen algunos que pueden tener un origen vasco-aquitano.

La reproducción del Código de Hammurabi, perteneciente a la colección del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao y adquirida en el Museo del Louvre en 1936, es otra de las propuestas.

Además, la exposición incorporará varias adquisiciones recientes como son una réplica reducida del Escriba Sentado del Louvre y tres reproducciones de tablillas cuneiformes. Se trata de una reproducción de una tablilla de aprendizaje escolar, una réplica de una tablilla con signos proto-cuneiformes procedente de Uruk y la copia de una tablilla cuneiforme con registros astronómicos escrita durante el reinado de Nabucodonosor II.

El recorrido culmina con una reflexión sobre los "nuevos interrogantes" que se platean sobre la escritura manual en "una sociedad en la que los teclados, las pantallas y las herramientas de inteligencia artificial ocupan cada vez más espacio". Así, plantea cuestiones como "qué sucede cuando dejamos de formar las letras con nuestras propias manos" o si "escribir es únicamente comunicar o también una manera de pensar".