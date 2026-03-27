El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren inicia el próximo jueves, 2 de abril, la temporada 2026 de trenes de vapor

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SAN SEBASTIÁN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, iniciará el próximo jueves día 2 de abril la temporada 2026 de trenes de vapor, arrancando con diez circulaciones especiales en Semana Santa.

Según ha explicado en un comunicado, del 2 al 6 de abril se efectuarán dos salidas diarias -a las 11.00 y a las 16.30 horas- desde el museo de Azpeitia (Gipuzkoa) hasta la estación de Lasao.

El horario de apertura de las instalaciones del museo en Semana Santa (del 2 al 6 de abril, ambos incluidos), será de 10.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.00 a 19.30 horas.

Por otra parte, a partir del martes 7 de abril, el horario de apertura del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren será de martes a viernes (laborables) de 10.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 18.30 horas; los sábados de 10.30 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.30 horas. Los domingos y festivos (excepto lunes) será de 10.30 a 14.00 horas.

Tras la Semana Santa, el servicio regular del tren de vapor funcionará hasta el día 1 de noviembre (incluido) todos los sábados con salidas a las 12.00 y a las 17.30 horas, y los domingos y festivos (excepto lunes) a las 12.00 horas. A partir del 12 de abril los domingos y festivos se ofrecerá también la actividad 'Fogonera/o por un día'; una iniciativa que permite viajar en la locomotora de vapor.