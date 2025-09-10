El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. El horario de salida desde el Museo en Azpeitia (Gipuzkoa) hacia Lasao será el sábado a las 12.00 y 17.30 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

Euskotren ha recordado que el Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece "uno de los más completos" conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".