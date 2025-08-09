El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

Archivo - Tren de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor este fin de semana.

El tren de vapor partirá desde el Museo, en Azpeitia, hacia Lasao, el sábado a las 12.00 y 17.30 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece "uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta" de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".