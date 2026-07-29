El Museo Vasco del Ferrocarril ofrecerá en agosto circulaciones de trenes históricos diésel y de vapor

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SAN SEBASTIÁN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, ubicado en Azpeitia (Gipuzkoa), incrementará este próximo mes de agosto su oferta de viajes en trenes históricos con circulaciones de locomotoras diésel y de vapor.

Los fines de semana se mantendrán las tres salidas habituales del tren de vapor, mientras que en días laborables, de martes a viernes, se incorporarán circulaciones con locomotoras diésel. Estos trenes diésel, que recorrerán los 4,5 kilómetros que separan la sede del museo y la estación de Lasao, saldrán a las 12.00 y 17.30 horas.

De esta manera, las nuevas circulaciones se suman a la oferta de la temporada regular del museo, que contempla tres salidas del tren de vapor cada fin de semana hasta noviembre. Los próximos servicios son este sábado 1 de agosto a las doce del mediodía y a las cinco y media de la tarde, y el domingo 2 a las doce del mediodía.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".