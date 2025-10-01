El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 11:29

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de la sociedad pública del Gobierno Vasco Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana entres sus instalaciones de Azpeitia y Lasao (Gipuzkoa).

Las circulaciones serán el sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas. El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones", según destacan desde Euskotren.

Además, ofrece "uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".

