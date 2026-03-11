El músico y cómico Grison llevará el viernes su nuevo espectáculo al Kursaal de San Sebastián

Archivo - Grison - LAST TOUR - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cómico y músico colaborador de 'La Revuelta' Grison actuará este próximo viernes en el Kursaal de San Sebastián dentro de la gira de su nuevo espectáculo 'No es fácil ser Grison', en el que cuenta su vida en clave de comedia.

Según han explicado desde Kursaal Eszena, Grison es actualmente una de las caras más conocidas de la televisión gracias a su papel en el programa de televisión 'La Revuelta' y a su faceta como músico y beatboxer, pero "no siempre fue así". "El camino hasta llegar hasta aquí ha sido largo y lleno de anécdotas imposibles", y ahora lo cuenta en 'No es fácil ser Grison'.

Así, compartirá en clave de humor "sus orígenes como churrero, el día que fue secuestrado por un buitre y hasta datos improbables del mundo animal", todo ello acompañado de su guitarra y su 'loop station', que graba bucles y crea sonidos. "Una mezcla de beatboxing, música, improvisación e interacción con el público donde las risas están garantizadas", han destacado desde Kursaal Eszena.

Marcos Martínez, más conocido como Grison, es beatboxer, músico y colaborador televisivo. En 2013 fue campeón mundial de 'beatboxing' en el Boss Loopstation Contest, y en 2018 se unió al fenómeno televisivo 'La Resistencia', ahora reconvertido en 'La Revuelta'.

Fuera de la televisión, ha desarrollado una exitosa carrera en directo con 'En Bucle', un espectáculo en el que mezcla humor y música reinterpretando clásicos del soul, el funk y la música disco, todo creado solo con su voz y su 'loop station'.