SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico donostiarra Antton Valverde recibirá el Adarra Saria de 2025, convirtiéndose así en el duodécimo grupo o solista musical vasco premiado por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura. Valverde recibirá el premio el día 21 de junio en el escenario del Teatro Victoria Eugenia y a continuación ofrecerá un concierto.

Valverde será galardonado con el Adarra Saria de 2025 a propuesta del Jurado formado por la periodista Odile Kruzeta; la jefa del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián, Edurne Otamendi, y el director de Lugaritz Kultur Etxea, Gorka Iribar.

El músico donostiarra recibirá una escultura, creada por Marijose Rekalde, el día 21 de junio, a las 19.30 horas, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia, de la mano del alcalde, Eneko Goia y, a continuación, ofrecerá un concierto acompañado de los músicos Francisco Herrero (violín), Iván Carmona (violonchelo), Joxan Goikoetxea (acordeón) y Txema Garcés (contrabajo).

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta este miércoles, a las 11.30 horas, al precio de 20 euros en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal y en la web de Donostia Kultura.

El jurado ha querido reconocer la influencia que el artista donostiarra ha tenido "en la recuperación de canciones populares y bertsos tradicionales, en la difusión de la obra de poetas clásicos vascos, por su sensibilidad hacia la poesía femenina, por introducir el sonido del piano en los escenarios de la canción vasca moderna (incluidos los frontones) y, sobre todo, por deleitar a tantos aficionados y aficionadas a la música con sus composiciones, grabaciones y actuaciones en directo con un estilo personal, cuidado y elegante".

Al recibir la noticia de que iba a recibir el premio, Valverde ha manifestado que tiene "una gran deuda con la música vasca". "Me ha dado la oportunidad de conocer Euskal Herria de arriba abajo y, sobre todo, de conocer a mucha gente; he hecho muchos amigos y amigas, y estoy orgulloso de ello". "Si empezara a hacer una lista, me llevaría tiempo acabarla. Mi agradecimiento a todos, y, especialmente hoy, a las y los responsables de Donostia Kultura que han decidido concederme este premio".

El Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura crearon el premio Adarra Saria en 2014 con el objetivo de reconocer con carácter anual la labor de un artista que, en el terreno de la euskal musika, haya desarrollado o esté desarrollando una carrera "de especial relevancia e influencia".

Hasta la fecha han recibido el premio Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berri Txarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Joseba Tapia, Zea Mays y Errobi.