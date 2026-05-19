Nacen dos cárabos en una de sus cajas nido de Parkea Bizirik en un bosquete de Errenteria (Gipuzkoa)

Crías de cárabos en Errenteria. - PARKEA BIZIRIK

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Parkea Bizirik ha informado del nacimiento de dos cárabos en una de sus cajas nido en un bosquete junto a un riachuelo de la localidad guipuzcoana de Errenteria.

En un comunicado, desde Parkea Bizirik han comunicado que en esta zona "viven una pareja de cárabos durante todo el año" y en la inspección realizada el 20 de febrero a las cajas nido había "dos huevos que habían comenzado a incubar".

Las mismas fuentes han indicado que en la inspección del pasado 5 de abril comprobaron que había "dos pollos bien alimentados que descansaban uno junto al otro en el interior de la caja nido".