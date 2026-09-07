Los nacimientos bajan en Euskadi un 0,9% en el primer trimestre y el 35,6% de madres ha nacido fuera de España

Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en Euskadi en el primer trimestre de 2026 ha sido de 3.245, lo que supone un descenso del 0,9% y 29 alumbramientos menos respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el 26,5% de las madres tenía nacionalidad extranjera y el 35,6% había nacido fuera de España, según datos elaborados por Eustat.

Por Territorios Históricos, el número de nacimientos descendió en Álava un 1,5%, con 527 nacimientos, y en Gipuzkoa descendió un 2,3%, con 1.078. En Bizkaia, por su parte, el número de nacimientos aumentó un 0,2%, hasta un total de 1.640.

Por sexo, en el primer trimestre del año nacieron en el País Vasco 1.702 niños y 1.543 niñas. Por meses, el mayor número de nacimientos se produjo en enero, 1.161 (35,8%), seguido por marzo, 1.101 (33,9%), mientras en febrero nacieron 983 niños y niñas (30,3%).

En cuanto a la edad, el grupo de madres de 35 a 39 años ocupa la primera posición con el 34,5% de los nacimientos, seguido del grupo de 30 a 34 años con el 33,4%.

Cabe destacar que el porcentaje de nacimientos de madres de entre 25 y 29 años fue del 13,2%, valor superior al 11,4% de madres con 40 o más años. Por último, el 7,6% de los nacimientos fue de madres de menos de 25 años.

Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 52,3% del total, cifra superior a la del primer trimestre de 2025 (51,3%). En este sentido, Álava y Bizkaia tienen valores superiores al conjunto de Euskadi, un 55,2% y un 55,1% respectivamente, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje es menor, del 46,6%.

Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2026 el 50,9% de los nacimientos, 1.651 niños y niñas, ha sido de primeros hijos o hijas. Un total de 1.157 (35,7%) llegan a familias en las que ya había habido otro alumbramiento y el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior alcanza el 13,5%, 0,8 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre de 2025.

En el 26,5% de los nacimientos ocurridos en Euskadi durante los tres primeros meses de 2026, la madre tenía nacionalidad extranjera, porcentaje 0,2 puntos porcentuales inferior al del mismo trimestre de 2025.

En Álava la proporción de madres de nacionalidad extranjera alcanzó el 32,4%, frente al 25,7% de Bizkaia y al 25,0% de Gipuzkoa. Por otro lado, el 35,6% de las madres había nacido fuera de España, 0,3 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año anterior.