Naukas Bilbao celebra nueva edición este fin de semana con charlas, espectáculos infantiles y sesión para estudiantes

Archivo - Actividad de Naukas Bilbao en una edición anterior. - NAUKAS BILBAO - Archivo

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El evento de divulgación científica Naukas Bilbao celebrará este fin de semana su decimosexta edición con un formato renovado que ofrecerá en distintos espacios de la capital vizcaína charlas enfocadas al público en general, una sesión dirigida a estudiantes y espectáculos para el público infantil.

Organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la EHU y la plataforma divulgativa Naukas, el programa contempla desde el viernes, 18 de septiembre, hasta el domingo, día 20, tres propuestas en el Euskalduna: Naukas Gazte, Naukas Bilbao Inicios y Naukas Kids.

Dentro de Naukas Gazte, este viernes por la mañana habrá charlas dirigidas a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, aunque abiertas a todo el público. El evento estará conducido por Javier Peláez, cofundador de la plataforma de divulgación científica Naukas y la periodista y humorista Idoia Torregarai.

Los asistentes podrán disfrutar de ocho charlas científicas de 15 minutos de duración en las que investigadores y profesionales de divulgación científica abordarán cuestiones como el final del universo, "la vida más allá del gimnasio" o las posibilidades que ofrecerá la impresión 3D de cara al futuro.

Entre otros, se contará con la presencia del Josu Lopez-Gazpio, coordinador del departamento de Química de UEU; José Luis Crespo (Quantum Fracture), físico y divulgador científico; Gemma del Caño, farmacéutica y divulgadora científica; y Ainara San Juan, bióloga sanitaria e investigadora de la EHU.

Naukas Bilbao Inicios acogerá el sábado, en sesión de mañana y de tarde, charlas enfocadas al público general con un hilo conductor temático basado en "grandes comienzos de la historia", a diferencia de las ediciones anteriores, en las que cada charla abordaba una temática independiente.

A lo largo de las charlas, de quince minutos de duración, se recorrerán desde el origen del universo hasta el surgimiento de la vida, el lenguaje, la música o la tecnología. Santa Martínez, ingeniera de sistemas de la Agencia Espacial Europea (ESA); Lorena Pérez, lingüista e investigadora de la Universidad de La Rioja; Kepa Ruiz-Mirazo, físico y filósofo de la ciencia del Instituto de Biofísica (CSIC -EHU); y Joanes Lizarraga, cosmólogo e investigador de la EHU, entre otros ponentes, participarán en esta iniciativa.

ESPECTÁCULOS PARA PÚBLICO INFANTIL

Por su parte, Naukas Kids contempla espectáculos destinados al público infantil el domingo, con una programación que se extenderá a otros espacios de la ciudad, con espectáculos en el Bizkaia Aretoa de la EHU y la plaza del Museo de Bellas Artes.

La jornada comenzará con el espectáculo 'Circonciencia: pHízate' en el Bizkaia Aretoa, donde el público podrá adentrarse en el mundo de la química de la mano de Aurora Ribosoma y Armando Neutrino, dos "circocientíficos" que combinarán malabares, acrobacias y humor.

A continuación, el espectáculo teatral callejero 'HOMO Curiositatis' invitará a los espectadores a realizar un recorrido desde la plaza del Museo de Bellas Artes hasta el palacio Euskalduna Bilbao junto a una marioneta de un preneandertal de tres metros de altura y "un extravagante etólogo". A través de este viaje, ambos tratarán de "tender puentes de entendimiento entre los seres humanos actuales y nuestro pasado preneandertal".

El evento terminará con un espectáculo en directo del programa 'ZientziaPiztia' de la plataforma Makusi de EITB desde el Euskalduna. El físico y meteorólogo Arnaitz Fernández y la payasa y actriz Virginia Imaz presentarán la sesión.

La entrada a las distintas funciones es libre hasta completar aforo. Naukas Bilbao 2026 se enmarca dentro del festival de divulgación científica Bilbo Zientzia Plaza 2026 (BZP).