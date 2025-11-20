Neiker busca impulsar la digitalización de la ganadería, integrado en el grupo operativo Larresne

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Neiker, entidad dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, forma parte de Larresne, un grupo operativo que integra empresas, centros tecnológicos y entidades del sector agroalimentario, con el objetivo de avanzar en la digitalización del sector ganadero, mejorar la gestión de los rebaños y reforzar la trazabilidad de los productos procedentes de pastoreo.

En concreto, Neiker desempeña un papel destacado en la iniciativa mediante la validación científica y la adaptación de las soluciones tecnológicas aplicadas en las explotaciones, según ha informado el centro con sede en Derio (Bizkaia).

Entre las soluciones propuestas en Larresne se encuentra 'Rumi', un collar inteligente que combina GPS y acelerómetro para registrar de manera continua la ubicación y la actividad de los animales durante el pastoreo.

El dispositivo cuenta con una placa solar que le proporciona autonomía, evitando la necesidad de cambios constantes de batería y asegurando que la monitorización de los animales sea continua y fiable incluso en explotaciones extensas o con animales que pastan en zonas alejadas.

"El dispositivo recopila información que permite determinar la actividad de los animales: si el animal está pastando, rumiando, descansando o desplazándose por la pradera. Esta información se transmite en tiempo real a una aplicación, facilitando a los ganaderos el seguimiento individual de cada animal y la planificación de la gestión diaria de sus labores", ha explicado Nerea Mandaluniz, investigadora del departamento de Producción Animal de Neiker.

La herramienta está optimizada para ganado vacuno y en Larresne se utilizará en una ganadería de vacuno lechero. Además, se testará en ovino latxo, adaptando la tecnología a las particularidades de cada sector.

En el caso del vacuno, el sistema Rumi ya está validado por Neiker y permite a los ganaderos recibir información inmediata sobre celo, parto y posibles alteraciones de salud-bienestar. Esta monitorización continua facilita al ganadero la organización de las tareas, le permite anticiparse a distintos eventos y contribuye a mejorar el bienestar de los animales. Además, abre la posibilidad de certificar la leche de pasto, aportando trazabilidad, diferenciación y transparencia frente al consumidor.