Neiker investiga dietas especiales para mitigar el cambio climático y asegurar la rentabilidad de la ganadería

Estas dietas de protección multicapa buscan estabilizar el equilibrio electrolítico y reducir el calor generado por la propia fermentación digestiva - IREKIA

VITORIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Neiker participa en el proyecto europeo LIFE EFACC para desarrollar y validar soluciones de adaptación y mitigación destinadas a los sectores de vacuno, ovino y caprino, una investigación que se enfoca en el desarrollo de estrategias nutricionales innovadoras que protejan la salud, el bienestar y la capacidad reproductiva y productora de los rumiantes.

Para transferir al sector el conocimiento generado en el marco de la iniciativa, se crearán redes multiactor y herramientas digitales de gestión preventiva, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El incremento en la frecuencia de las olas de calor y los periodos de sequía previstos en los escenarios climáticos para Euskadi y Europa sitúa a la ganadería de rumiantes ante condiciones de estrés térmico.

Esta presión ambiental se manifiesta inicialmente a través del aumento del ritmo respiratorio del animal para disipar calor, una respuesta fisiológica que desencadena una cadena de efectos negativos: desde la reducción de la ingesta de nutrientes y la pérdida de peso, hasta la caída en la producción de leche y una menor eficiencia reproductiva tanto en hembras como en machos.

Para hacer frente a esta situación, el centro tecnológico Neiker, dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, participa en el proyecto europeo LIFE EFACC.

El objetivo de esta iniciativa es conocer y validar soluciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático para los sectores de vacuno de carne y leche, ovino de carne y leche y caprino lechero, analizando su compatibilidad con factores estratégicos como la biodiversidad, la sostenibilidad, las necesidades de mano de obra y la rentabilidad económica de las ganaderías.

Esta búsqueda de soluciones se traduce, en el caso de Neiker, en el desarrollo de estrategias nutricionales que actúan como una barrera interna frente a las altas temperaturas.

Estas dietas de protección multicapa buscan estabilizar el equilibrio electrolítico y reducir el calor generado por la propia fermentación digestiva.

Al mitigar procesos como la inflamación, el estrés oxidativo o la acidosis, estas fórmulas contribuyen a compensar el déficit de energía y prevenir la pérdida de peso, preservando así la fertilidad de los animales y la rentabilidad de las granjas frente a las olas de calor.

Para que este conocimiento científico se traslade de forma efectiva al sector, el proyecto se apoya en redes multiactor regionalizadas. Estas redes son espacios de trabajo donde colaboran todos los agentes estratégicos del sector: ganaderos, investigadores, profesores y asesores.

En Euskadi, Neiker trabaja junto a las cooperativas Lursail y Lurgintza, encargadas de seleccionar y dinamizar a los ganaderos interesados en evaluar el impacto del clima y testar la aplicabilidad de las soluciones en condiciones reales desde el inicio del proyecto.