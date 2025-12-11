Neomak, Mirua, Chica Sobresalto, La Tremendita y Clara Peya actuarán en el ciclo 'Gure Ahotsak 2026' de San Sebastián

Archivo - Neomak, Mirua, Chica Sobresalto, La Tremendita y Clara Peya actuarán en el ciclo 'Gure Ahotsak 2026' - DONOSTIA KULTURA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El octavo ciclo de conciertos Gure Ahotsak (Nuestras Voces) ofrecerá en los teatros Victoria Eugenia y Principal de San Sebastián cinco conciertos, del 3 al 7 de marzo, de la mano de Neomak, Mirua, Chica Sobresalto, La Tremendita y Clara Peya. Además, como novedad, habrá encuentros con Clara Peya y La Tremendita tras sus conciertos en el Victoria Eugenia Club.

Según ha informado Donostia Kultura, las entradas se pondrán a la venta este viernes, a las 11.30 horas, en las taquilla del Teatro Victoria Eugenia y en la web de Donostia Kultura. Quienes compren entradas para dos o más conciertos de Gure Ahotsak 2026 obtendrán un kit de productos de regalo (oferta disponible hasta agotar existencias).

El kit compuesto por una bolsa de tela, el cartel de esta edición, chapas y pegatinas con la nueva imagen de Gure Ahotsak se podrá recoger en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia a partir este mismo viernes, mostrando las entradas adquiridas.

El ciclo Gure Ahotsak echó a andar en 2019 de la mano de Donostia Kultura como concierto de un único día, con el objetivo de "resaltar el gran valor artístico de las mujeres músicas de nuestro territorio", coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En palabras de Esther Fernandino, técnica de programación de la Unidad de Música, "el papel de la mujer y su visualización en el mundo de la música en directo va avanzando significativamente y ejemplo de ello son las nuevas generaciones de grupos formados por mujeres, no solo como vocalistas en un estilo determinado de música, sino al frente de otros instrumentos y en otros estilos históricamente protagonizados por hombres".

"Desde Gure Ahotsak creemos que, hasta que se normalice, es necesario visualizar y llevar a cabo este tipo de iniciativas para mostrar el talento femenino y poner en valor el papel tan importante que cumplen las mujeres a todos los niveles y en todo el proceso hasta la materialización de los conciertos", ha explicado.

Para esta edición el Ciclo Gure Ahotsak presenta nueva imagen. La identidad visual creada por el estudio de diseño TGA "pone la voz en el centro". De este modo, la ilustración de una boca femenina cantando funciona como "símbolo directo de expresión, presencia y música".

La propuesta se apoya en "formas limpias y una gráfica simple y atemporal", y está pensada para adaptarse a distintos soportes y contextos. Nagore García Pascual de TGA ha resaltado que "la boca se integra en una forma circular tipo 'donut' que actúa como contenedor visual y aporta unidad".

Clara Peya actuará en el Victoria Eugenia Club el 3 de marzo y al día siguiente, en el mismo escenario, será el turno de La Tremendita. Los conciertos del 5 y 6 de marzo se trasladan al Teatro Principal con Chica Sobresalto y Mirua, respectivamente. El ciclo se cerrará el 7 de marzo en el Victoria Eugenia con Neomak.