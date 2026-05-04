Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi, reconocidos con el XXV Premio Orfeón Donostiarra-EHU

Benito Lertxundi, Nerea Erbiti y Arturo Reverter | - EHU

SAN SEBASTIÁN 4 May. (EUROPA PRESS) -

Nerea Erbiti, Arturo Reverter y Benito Lertxundi han sido reconocidos con el XXV Premio Orfeón Donostiarra-EHU. El acto conmemorativo se celebrará el 10 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián, dentro de los Cursos de Verano de la EHU.

El Premio Orfeón Donostiarra-EHU es una iniciativa consolidada como "referente en el impulso a la investigación, la educación y la promoción de la música coral". El evento se organiza en el marco de los Cursos de Verano de la universidad pública vasca.

La investigadora Nerea Erbiti ha sido distinguida en esta edición en la categoría 'Incentivar y alentar la investigación musical' por su trabajo 'La afinación neutra en el canto monódico vasco. Un análisis de las grabaciones a presos vascos en Alemania durante la Primera Guerra Mundial (1916-1917)', una aportación que profundiza en el conocimiento del patrimonio musical vasco desde una perspectiva histórica y analítica.

Asimismo, el jurado ha reconocido la trayectoria del crítico musical Arturo Reverter y del cantautor Benito Lertxundi, en reconocimiento a su "contribución sostenida al desarrollo y difusión de la música".

El acto incorporará, con carácter previo a la entrega de premios, una mesa redonda orientada a la reflexión sobre la evolución y el impacto del galardón. En ella participarán José Luis de la Cuesta, impulsor del premio y miembro del jurado, junto con anteriores premiados como Eli Arabaolaza, Gotzon Ibarretxe y María Victoria Urruzola. La moderación correrá a cargo de Jon Bagüés, ex director de Eresbil y miembro de la Junta directiva Orfeón Donostiarra.

El evento concluirá con una intervención musical a cargo de una representación del Orfeón Donostiarra, que interpretará obras de su repertorio tradicional. El acto estará abierto al público general, con aforo limitado e inscripción previa, y estará presidido por el presidente del Orfeón Donostiarra, Antxon Elósegui, y la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta.