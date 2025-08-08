Las neskas y blusas veteranos marcan el ritmo del 8 de agosto en las fiestas de La Blanca

Los conciertos de Tatta & Denso y Zea Mays clausuran los escenarios musicales del Matxete y Fueros

VITORIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las neskas y blusas veteranos son los indudables protagonistas de este 8 de agosto en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz y han iniciado el día con la tradicional ofrenda floral ante la hornacina de la balconada de San Miguel para rendir tributo a la Virgen Blanca en el día dedicado a los más mayores de la capital alavesa.

Tras la procesión, ofrenda y 'aurresku' de honor, los participantes han acudido a la capilla de la Virgen Blanca para comenzar esta jornada con una misa. Ya por la tarde, los mayores liderarán el paseíllo de las Cuadrillas de Blusas y Neskas por el centro de la ciudad.

Aparte del día de los veteranos, el deporte también tiene su parte de protagonismo este día con la final del Torneo de La Blanca de pelota a mano profesional, que enfrentara a la pareja de Altuna III y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II, a partir de las 21.15 horas, en el frontón Ogeta. Por su lado, el frontón de la plaza de los Fueros alberga este mediodía las finales del V Master de Pelota Femenino.

También a las 12.00 horas arrancan las jotas en el Prado de mano de Voces del Ebro, además de 'Superheroiak', para el público infantil, en la plaza del Conde de Peñaflorida y los 'trikitilaris' de la Academia de Folklore en la plaza del Matxete. Media hora después, la Escuela Luis Aramburu se despedirá de las fiestas con Organ Freeman Trío.

Posteriormente, a las 13.00 horas, la Banda Municipal actuará en la Florida con la colaboración de la asociación Cuatro Torres y Músicos Sin Fronteras; mientras que Paula Amilburu, Ekaitz Samaniego, Xabat Galletebeitia y Amaia Iturriotz pondrán los 'bertsos' en el Matxete.

El actor Luis Zahera expondrá su monólogo 'Chungo' en el 'Rincón del Humor' del Prado a las 19.30 horas. Por su parte, el Jardín de Falerina albergará el doble directo de dIDAC jONs y Skaribe; la Florida, los bailables con la Orquesta Tsunami; y la plaza de Santa María, el concierto de Eduardo Moreno Quartet & Mulixka Taldea, a las 19.45 horas, y 'Larrain Dantza' y 'Txulalai' a las 21.15 horas.

ÚLTIMOS CONCIERTOS

La plaza de la Provincia albergará a las 22.30 horas el directo de Pan con chile. Misma hora en la que el toro de fuego echa a correr en Olaguíbel y media hora más tarde se inician los fuegos artificiales de la XXI Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz con la pirotecnia del Mediterráneo.

Los escenarios del Matxete y los Fueros acogen sus últimos conciertos este penúltimo día de fiestas de mano de Tatta & Denso y Zea Mays, a las 23.00 y 0.00 horas, respectivamente. A esas horas Bizardunak se subirá al escenario del recinto de las 'txosnas' en un espacio en el que actúan también Marte Lasarte y Kokein. La orquesta En Esenzia pondrá el broche musical a la jornada, a las 0.30 horas, en la plaza Nueva.