Nora Abete presenta su candidatura para volver a encabezar la lista del PSE-EE a la alcaldía de Bilbao

Nora Abete presenta su candidatura a la alcaldía de Bilbao. - PSE-EE

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias del Partido Socialista de Euskadi para volver a encabezar la lista de los socialistas a la Alcaldía de Bilbao en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Abete ha asegurado que afronta las primarias desde la ilusión y con voluntad de sumar al conjunto de la militancia socialista. "Esto no va de una persona. Va de un proyecto colectivo y de las ganas que tenemos los socialistas de Bilbao de seguir haciendo ciudad", ha señalado.

"Quiero ser alcaldesa de Bilbao. Quiero hacerlo porque creo profundamente en esta ciudad, porque conozco sus fortalezas y también sus retos, y porque estoy convencida de que podemos hacer más y mejor por Bilbao y por las personas que viven en la ciudad", ha afirmado Abete.

La actual teniente de alcalde de Bilbao afronta este proceso con la voluntad de "construir un proyecto de futuro para la villa que combine la ambición de seguir transformando la ciudad con una mirada especialmente centrada en la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas".

"Bilbao tiene que seguir avanzando y tenemos que preguntarnos qué necesita la gente y qué ciudad queremos dejar a las próximas generaciones", ha señalado.

Para Abete, los próximos años estarán marcados por retos como el acceso a la vivienda, la transformación y mejora de los barrios, la movilidad, la sostenibilidad, la generación de empleo y oportunidades y la necesidad de seguir garantizando unos servicios públicos de calidad.

"Quiero un Bilbao en el que una persona joven pueda imaginar su futuro, en el que una familia pueda acceder a una vivienda, en el que nuestros mayores puedan vivir con tranquilidad y en el que todos los barrios tengan las mismas oportunidades", ha afirmado.

La candidata socialista reivindica la necesidad de que Bilbao "mantenga su capacidad de transformación, pero poniendo el foco en las personas y en los barrios". Abete ha asegurado que su candidatura nace de su manera de entender la política, es decir, "desde la cercanía, la escucha y la capacidad de tomar decisiones".

"Quiero una Alcaldía cercana, que escuche más, que esté en los barrios y que no pierda nunca de vista para quién gobernamos. Gobernar una ciudad no es solo transformar espacios, es mejorar la vida de las personas", ha subrayado.

PAPEL DEL PSE EN LA TRANSFORMACIÓN

La portavoz socialista ha reivindicado asimismo el papel que el PSE-EE ha desempeñado en la transformación de Bilbao durante los últimos años y ha apostado por dar un nuevo impulso al proyecto socialista. Los socialistas, ha asegurado, "hemos demostrado que sabemos transformar Bilbao. Ahora quiero que demos un paso adelante y que seamos capaces de liderar el Bilbao del futuro".

La candidata ha animado a la militancia a participar en un proceso que quiere abordar "desde el diálogo y la construcción colectiva". "Quiero escuchar, quiero debatir y quiero sumar. Quiero que entre todos y todas construyamos el proyecto que Bilbao necesita para los próximos años", ha concluido.