Novaltia cierra 2025 con una cifra de negocio que roza los 380 millones, un 5,2% más

Asamblea de Novaltia - NOVALTIA

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Novaltia, cooperativa de distribución farmacéutica que cuenta con más de 1.000 farmacias socias en el País Vasco y Aragón, ha cerrado en 2025 el "mejor ejercicio de los últimos años", con una cifra de negocio que roza los 380 millones de euros, un 5,2% más, un resultado de explotación de 2,4 millones de euros y un Ebitda que supera los 2,2 millones, un 2,1% más que el ejercicio anterior.

La cooperativa ha celebrado la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la que los socios han respaldado la gestión y aprobado por unanimidad las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

El director general de Novaltia, Fernando Castillo, ha presentado a los socios las cuentas anuales, aprobadas por unanimidad, y ha destacado que los datos avalan que Novaltia "continúa siendo la cooperativa de confianza para las farmacias de Euskadi y Aragón.

Según ha apuntado, lograron una cifra de negocio que roza los 380 millones de euros, con un crecimiento del 5,2% respecto al ejercicio anterior. El resultado antes de impuestos ha sido de 750.000 euros, un 13,5% más que en 2024; el beneficio de explotación supera los 2,4 millones de euros, un crecimiento del 14,7% y el Ebitda generado en este ejercicio alcanza los 2,2 millones de euros, un 2,1% más.

En la asamblea, destacaron que Novaltia, con "una situación patrimonial excelente", se mantiene como la empresa con mejor estructura económico-financiera de todo el sector".

Castillo ha asegurado que ha sido "un ejercicio muy positivo, el mejor de los últimos años". "En un entorno de gran competitividad se ha compatibilizado la actividad, cada vez más compleja, con la construcción del nuevo centro logístico farmacéutico. Y con todo, se han logrados unos resultados muy buenos", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la cooperativa, Miguel Ángel Artal, ha destacado el compromiso de la cooperativa con el territorio y con un modelo que prioriza el acceso universal al medicamento.

"En Novaltia no hacemos selección de territorio ni de tamaño de farmacia. Llegamos donde otros no llegan, servimos rutas que no son rentables y así mantenemos la capilaridad del sistema garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la salud en igualdad de condiciones", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que van a continuar trabajando "para mantener y fortalecer" todavía más su modelo de empresa, que consideran idóneo para defender a los socios y a la propia cooperativa. "Somos un instrumento creado por farmacéuticos para el servicio a nuestras farmacias, imprescindible para la defensa de cada farmacia y del modelo", ha afirmado Artal.

El presidente ha insistido también en que la cooperativa intensificará políticas colaborativas tanto con Unnefar, el grupo de cooperativas farmacéuticas del que Novaltia es la compañía de mayor volumen, como a través de Grupo Unefarma, junto a fedefarma, "una iniciativa orientada a ganar escala, eficiencia y capacidad competitiva sin renunciar al modelo cooperativo para ofrecer a los socios el mayor stock del sector y servicios 360º para que la farmacia pueda centrarse en cuidar a sus pacientes mejorando la rentabilidad de su negocio".

Tras la presentación de los datos económicos, el director general y la subdirectora general, Mª Carmen Martínez, han explicado los proyectos impulsados por la cooperativa, entre los que se encuentra el traslado de la actividad de la cooperativa en Zaragoza a un centro logístico con mayor capacidad operativa, tecnología avanzada y procesos optimizados. Se trata del primer almacén del mundo cero emisiones, que genera la misma energía que consume y está cien por cien.