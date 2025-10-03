Nubes altas por la mañana y algunas lluvias en la mitad norte de Euskadi por la tarde este sábado

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología prevé para este sábado en el País Vasco la llegada un frente durante la tarde, que dejará cielos cubiertos y algunas lluvias en la mitad norte. Hasta ese momento predominará el ambiente soleado con algunas nubes altas, y las temperaturas serán suaves, subiendo un poco más las máximas respecto al día anterior.

Por la tarde con el paso del frente el viento irá girando a noroeste y arreciando, trayendo consigo un descenso notorio de la temperatura.