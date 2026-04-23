Nubes, chubascos tormentosos y descenso de las temperaturas máximas, este viernes en Euskadi

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BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi aumento de la probabilidad de que se produzcan chubascos tormentosos y descenso de las temperaturas máximas, que no superarán los 23 grados.

El día estará nuboso, con nubosidad de tipo medio y alto en general. A primeras horas de la mañana y por la tarde llegará nubosidad más compacta por el sur y es probable que llueva y se produzcan chubascos tormentosos, sobre todo en el sur y en el oeste donde los chubascos podrían ser localmente intensos. En las horas centrales el tiempo será más tranquilo.

El viento soplará del sureste por la mañana, durante las horas centrales del día girará al noroeste en el litoral y por la tarde irá girando a norte en el resto.

Las temperaturas máximas irán en descenso y rondarán los 23 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados del interior y los 14 grados de la costa.