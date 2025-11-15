Nubes y claros con descenso de las máximas este domingo en Euskadi

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada en la que habrá mezcla de nubes y claros además de una bajada de las temperaturas.

En general la jornada será seca, pero aun así, en ciertos momentos podrían formarse nubes más densas que lleguen a dejar algún chubasco débil y puntual.

El viento será de componente sur, aunque soplará flojo, y a lo largo de la tarde tenderá a rolar hacia el oeste. Las temperaturas máximas bajarán un poco respecto a días anteriores.