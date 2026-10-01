Nubes y claros y ligero ascenso de las temperaturas, este viernes en Euskadi

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BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada con alternancia de nubes y claros y un ligero ascenso de las temperaturas.

El día comenzará con restos de nubosidad de tipo bajo y quizá algo de lluvia en el litoral. A lo largo de la mañana se irán abriendo claros y las horas centrales serán soleadas, aunque el cielo no quedará completamente limpio.

Por la tarde volverán a ganar terreno las nubes, en este caso nubes de evolución. Durante la segunda mitad del día es probable que se produzcan algunos chubascos. El viento predominará de componente este.

Las temperaturas máximas rondarán los 23-25 ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 ºC de la costa y los 11 ºC en zonas del interior.