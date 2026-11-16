Nublado por la mañana, con lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica este martes en Euskadi

Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi viento del suroeste que seguirá soplando fuerte durante las primeras horas del día. A partir de la mañana tendrá algo menos de intensidad e incluso soplará a ratos del oeste-noroeste, sobre todo en la franja del litoral.

Estará nublado por la mañana y primeras horas de la tarde, con lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica. A partir de la tarde es menos probable que llueva y se abrirán algunos claros. Las temperaturas diurnas serán 2 o 3 grados centígrados más altas.