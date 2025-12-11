Nubosidad variable y descenso de temperaturas este viernes en Euskadi

Nubes sobre Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi nubosidad variable. En el este habrá nubes y claros; la nubosidad predominante será de tipo medio y alto y llegará bastante rota.

En el oeste aparecerán nubes más compactas, el cielo estará más nuboso e incluso podría llegar a llover débilmente.

El viento soplará del sur, tendiendo a soplar variable durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso.