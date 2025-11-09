Nueva exhumación en el monte Saibigain, escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil en Euskadi

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea realizan este domingo en el monte Saibigain, en Abadiño (Bizkaia), escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil en Euskadi, nuevos trabajos de exhumación.

Desde 2023 se han realizado tres exhumaciones en esta zona del parque natural de Urkiola, dentro de los trabajos de prospección arqueológica. La intervención está coordinada por Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea, con la autorización de Gogora-Instituto Vasco de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, y de la Diputación Foral de Bizkaia.

El objetivo es recuperar los restos localizados para su posterior investigación e identificación. La nueva exhumación se ha desarrollado este domingo por la mañana con la participación de familiares de desaparecidos y voluntariado memorialista.

Según ha explicado Teresa Usaola, sobrina nieta del comandante del batallón Sabino Arana Goiri, Felipe Bediaga Aramburu, precursora de los homenajes anuales en Saibigain y una de las impulsoras de la actual prospección, "esta exhumación es un paso más para dignificar la memoria de quienes lucharon, murieron y desaparecieron en Saibigain, y para que sus familias puedan curar sus heridas heredadas por varias generaciones".

En la zona de Saibigain tuvieron lugar duras batallas durante la Guerra Civil, entre el 6 y el 15 de abril de 1937, con numerosos combatientes fallecidos según la documentación y los testimonios que se conservan.

De hecho, a la cima se la denomina 'monte de la sangre' en referencia a cómo quedó el lugar lleno de cadáveres tras los diferentes combates, ya que era un lugar estratégico desde el punto de vista militar.