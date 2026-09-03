Una nueva infraestructura de saneamiento mejorará la gestión de las aguas residuales en la Llanada Alavesa Oriental

El plazo estimado de ejecución será de 24 meses desde el inicio de los trabajos - DFA-URA

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava y la Agencia Vasca del Agua-URA mejorarán el saneamiento de varios núcleos de población de la Llanada Alavesa Oriental mediante la construcción de una nueva red de colectores y diversas infraestructuras asociadas, que permitirán optimizar la recogida y conducción de las aguas residuales generadas en la zona.

La inversión prevista para la ejecución de las obras asciende a 8,83 millones de euros, IVA incluido, y el plazo estimado de ejecución será de 24 meses desde el inicio de los trabajos.

La actuación se enmarca en la planificación prevista por el 'Plan director de Abastecimiento y Saneamiento de Álava', y constituye un paso importante hacia un modelo de gestión del agua "más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades presentes y futuras del territorio", según han informado el Ejecutivo alavés y URA en un comunicado.

El proyecto contempla la recogida y conducción de las aguas residuales procedentes de los núcleos de Alegría-Dulantzi, Añua, Gazeta, Elburgo/Burgelu y Argomaniz, integrándolas en un sistema único y dimensionado para dar respuesta también al crecimiento previsto de otros núcleos del entorno que serán incorporados en fases posteriores.

La nueva infraestructura ha sido diseñada teniendo en cuenta tanto la población actual como las previsiones de desarrollo urbanístico e industrial de la zona, especialmente en el ámbito de Alegría-Dulantzi.

La actuación permitirá sustituir progresivamente las actuales fosas sépticas y pequeñas depuradoras existentes en varios de los municipios, algunas de ellas con limitaciones derivadas de su antigüedad o capacidad. De este modo, se avanzará hacia un sistema más integrado y capaz de garantizar una gestión más eficiente de los vertidos, contribuyendo a la protección de los cauces fluviales y a la mejora del estado ambiental de las masas de agua de la comarca.

Entre las principales obras previstas destaca la construcción de un conjunto de colectores que permitirán interceptar y transportar las aguas residuales de los distintos núcleos urbanos. El denominado Colector Alegría Norte recogerá los vertidos procedentes de gran parte de Alegría-Dulantzi y del sector norte de Elburgo, mientras que el Colector Alegría Sur canalizará los caudales generados en las zonas meridionales del municipio.

A ellos se sumará el Colector Elburgo-Gazeta-Añua, encargado de integrar los vertidos de estos tres núcleos en la nueva red general. Asimismo, se construirá un colector específico para Argomaniz y un Colector Principal que conectará las distintas infraestructuras proyectadas.

La inversión prevista para la ejecución de las obras asciende a 8,83 millones de euros, IVA incluido. El plazo estimado de ejecución será de 24 meses desde el inicio de los trabajos.

TANQUE DE TORMENTAS

Uno de los elementos más relevantes del proyecto será la construcción de un tanque de tormentas en las proximidades de Elburgo. Esta infraestructura permitirá almacenar las primeras aguas de lluvia y regular los caudales que se incorporan al sistema durante episodios de precipitaciones intensas.

Gracias a ello, se reducirá el riesgo de sobrecarga de las futuras instalaciones de tratamiento y se minimizarán los alivios al medio receptor, mejorando así el comportamiento hidráulico y ambiental del conjunto de la red.

El diseño del proyecto ha sido precedido por diversos estudios técnicos, topográficos, geotécnicos e hidráulicos que han permitido analizar distintas alternativas de trazado y seleccionar aquellas opciones que ofrecen una mejor respuesta desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Las soluciones finalmente elegidas buscan reducir al máximo las afecciones sobre terrenos agrícolas, infraestructuras existentes y espacios de interés ambiental, optimizando al mismo tiempo la futura explotación y mantenimiento de la red.

La nueva infraestructura se ha dimensionado para atender una población futura superior a los 7.000 habitantes en el ámbito directamente beneficiado por esta actuación, además de incorporar las necesidades asociadas a la actividad económica y al crecimiento industrial previsto en determinados sectores de la comarca.

Esta visión a largo plazo permitirá garantizar la capacidad del sistema durante las próximas décadas y evitar futuras limitaciones derivadas del crecimiento demográfico y económico del entorno. La actuación permitirá mejorar la calidad ambiental de la comarca, sustituyendo sistemas de saneamiento actualmente dispersos por una infraestructura común diseñada para prestar servicio --con previsión a futuro-- a más de 7.000 habitantes.

Con ello se conseguirá la modernización del saneamiento de la zona, que a su vez contribuye a la mejora del estado de las masas de agua, reforzando la capacidad del sistema para responder tanto al crecimiento futuro como a los episodios de precipitaciones intensas asociados al cambio climático.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que este proyecto supone "un paso muy importante para el futuro de la Llanada Alavesa", ya que se trata de "una actuación estratégica que permitirá avanzar hacia una solución integral para el saneamiento de esta comarca".

González ha añadido que es una actuación es fundamental para el desarrollo futuro de Alegría-Dulantzi, ya que "permitirá desbloquear las posibilidades de crecimiento de vivienda y suelo industrial del municipio".

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, ha explicad que con esta instalación se avanza hacia el objetivo de "mejorar la calidad ecológica del entorno de Alegría-Dulantzi y las aguas superficiales de Euskadi".

"Hoy podemos afirmar que Euskadi continúa avanzando hacia un modelo cada vez más sostenible, en el que el desarrollo humano e industrial conviva con el cuidado de nuestros ecosistemas", ha añadido.