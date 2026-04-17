La nueva sala del Palacio Europa de Vitoria aumentará capacidad y reforzará servicios para albergar congresos y eventos

Obras de la nueva saladel Palacio Europa de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado, en la Junta de Gobierno Local de este viernes, la ejecución de las obras para acondicionar una nueva sala de gran superficie en el Palacio Europa y aumentar su capacidad y servicios de cara a los congresos y eventos que se celebran en el recinto.

La nueva sala se habilitará en la tercera planta del edificio, tendrá una superficie cercana a los 300 metros cuadrados y "cumplirá con los criterios de certificación energética del resto de la instalación", según ha explicado concejal de Modelo de ciudad y Urbanismo, Borja Rodríguez.

La intervención en el recinto congresual supondrá una inversión de 559.631 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de ejecución de seis meses a cargo de la empresa Zamakoa, S. A.

Los trabajos posibilitarán "la creación de un espacio amplio, versátil y completamente equipado que podrá acoger actividades congresuales, conferencias y eventos expositivos", ha detallado Rodríguez, para añadir que contará con diferentes disposiciones para el público y estará equipado con una cabina técnica y almacén.

Además, podrá funcionar de manera autónoma al resto del Palacio porque tendrá acceso tanto desde el interior del edificio como desde el exterior, a través de la escalera y el ascensor que hay frente a la fachada principal.

"Su puesta en marcha servirá de gran impulso a la capacidad del Palacio Europa, lo que nos ayudará a competir con otros recintos congresuales de referencia", ha remarcado el edil.

Una vez terminada esta nueva sala, contará el Palacio Europa con más capacidad para ser escenario de celebración de diferentes congresos, reuniones, eventos y mejorar las crecientes cifras de los dos últimos años.

El recinto de la Avenida Gasteiz cerró el pasado año con un incremento del 15% en el número total de asistentes que pasaron por sus salas, en comparación con el año 2024. En los 252 eventos que albergó el Europa fueron 127.303 las personas asistentes, mejorando la cifra de 108.000 registrada en el año 2024.

Por otro lado, se ha adjudicado también el derribo del edificio de la calle Cuchillería 79 a la empresa Artarria Obra y Rehabilitación, S. L. por un importe de 117.769 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de dos meses.