La nueva Temporada de Musika Gela de Euskadiko Orkestra revindicará la figura de Arriaga y la creación femenina

Archivo - Presentación de la nueva Temporada de Musika Gela de Euskadiko Orkestra - EUSKADIKO ORKESTRA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Temporada de Musika Gela de Euskadiko Orkestra reivindicará la figura de Juan Crisóstomo de Arriaga a través de 'Arriaga bizi da', la creación femenina con la interpretación de obras de muchas compositoras olvidadas en 'Aniztasuna harmonian', que dirigirá la bilbaína Maite Aurrekoetxea y 'Mozart, Nannerl eta Lagunak', que recupera la historia de Maria Anna Mozart junto a la de su célebre hermano.

Desde la orquesta vasca, que ha presentado en San Sebastián la edición 26/27 de su ciclo educativo y social, han explicado que se reivindicará también la "accesibilidad integral" a la cultura. Así, la cantata infantil 'Logelan logale' incorpora en su tercera edición la novedad de ofrecer una función accesible para niños sordos y de incorporar también a 16 jóvenes que cantarán a través de lenguaje de signos junto al coro piloto.

En esa línea, han detallado que 'Arriaga bizi da' se ofrecerá al público como "sesión relajada", un formato que se estrenó hace dos temporadas. En estas sesiones relajadas "se abren las puertas a una convivencia inclusiva en la que todas las familias comparten patio de butacas, las que cuentan con integrantes con alguna discapacidad y las que no". Además, las sesiones se adaptan sensorialmente y relajan su protocolo para que todo el mundo sienta una mayor comodidad con el formato.

Asimismo, 'Brassstorm' es un concierto para instrumentos musicales de un quinteto de viento de Euskadiko Orkestra que tiene como objetivo conectar con los jóvenes, basándose en sus inquietudes y experiencias, y analizando "cómo influyen la sociedad y las tendencias en la formación de nuestra identidad y nuestros gustos.

La Temporada se completa con la tercera edición de 'Musikazaleak', desarrollado junto a FEVAS-Plena Inclusión Euskadi, que fomenta la práctica musical y la participación cultural de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como con los ya tradicionales Ensayos Abiertos, que acercan el trabajo cotidiano de la orquesta a centros educativos y colectivos sociales.

PROGRAMACIÓN DEL CICLO

Euskadiko Orkestra apuesta por elaborar producciones propias con guiones originales y espectáculos creados expresamente para ser estrenados en el marco de su ciclo social y educativo. El nuevo ciclo lleva cinco producciones propias, las citadas 'Arriaga bizi da', 'Logelan logale', 'Aniztasuna harmonian', 'Mozart, Nannerl eta lagunak' y 'Brassstorm'. Estas cinco producciones se presentan en San Sebastián y en Vitoria en formato de Conciertos para Escolares y Conciertos en Familia.

Por una parte, se prevé que a lo largo de toda la Temporada alrededor de 7.000 estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria acudan a los Conciertos para Escolares de estas producciones. Se trata de alumnos de decenas de centros de enseñanza de localidades como Astigarraga, Elgoibar, Ezkio-Itsaso, Lazkao, Orio, Zarautz y Zestoa, entre otras.

Los Conciertos para Escolares cuentan en la actualidad con la colaboración de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Sección de Educación del Ayuntamiento de San Sebastián, Kursaal Eszena y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Por otra parte, las producciones se desarrollarán en formato de Conciertos en Familia, ciclo que cuenta con 30 años de trayectoria. Los Conciertos en Familia de San Sebastián cuentan con el patrocinio de El Diario Vasco, y el que se realizará en Kursaal, 'Brassstorm', se ha realizado también en colaboración con Kursaal Eszena. Los conciertos de la capital alavesa, por su parte, tienen la colaboración de la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz.

La compra de las entradas para estos espectáculos, cuyo precio oscila entre los 3 y 8 euros, se podrá realizar mediante la web de Euskadiko Orkestra a medida que se acerquen las fechas de cada espectáculo. También se podrán adquirir los billetes en las taquillas de las correspondientes salas y la web de Kursaal.