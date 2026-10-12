Nueve personas desalojadas durante esta madrugada por el incendio de una vivienda en San Sebastián

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado durante esta pasada madrugada ha calcinado parte de un edificio en San Sebastián y ha obligado a desalojar a nueve personas. Una de ellas ha tenido que ser trasladada al hospital por inhalación de humo, según han informado el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de San Sebastián.

El fuego ha movilizado a varias dotaciones de bomberos, así como a efectivos de la Policía Local y de la Ertzaintza. La vivienda, ubicada en el camino de San Marcos 1, en el límite con las localidades de Pasaia y Errenteria, ha quedado calcinada.

De las 9 personas que habitaban en la casa, una ha sido trasladada al Hospital Donostia por inhalación de humo, otra ha conseguido alojamiento con unos amigos, otra ha rechazado el realojo porque en el hotel no admiten mascotas y se ha quedado con su perro en la calle y las seis restantes han sido realojados en el hotel Olarain, según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián.

El incendio ya está sofocado, pero un reten de bomberos permanece en el lugar por si se reactivase. Además, una patrulla de Ertzaintza custodia el edificio.

Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incendio.