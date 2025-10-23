El nuevo contrato de eficiencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reducirá el consumo energético en más de un 12%

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha licitado el contrato de gestión sostenible del suministro energético de combustible y mantenimiento integral de las instalaciones de climatización y agua sanitaria en edificios municipales, con el que se prevé reducir el consumo energético más de un 12% y las emisiones de CO2 en 3.798 toneladas.

Este contrato es el más cuantioso que gestiona el Servicio de Mantenimiento del Consistorio, con un presupuesto de 43.463.477,78 euros para el periodo temporal 2025-2030 y la gestión de 235 edificios municipales.

Este contrato contempla un aumento de las labores de mantenimiento preventivo, incluyendo la adecuación a las normativas actuales en prevención y control de legionelosis, y suministro, control y calidad del agua de consumo, según ha explicado en un comunicado la concejala de Mantenimiento, Izaskun Reyes.

Asimismo, se continuará con la renovación de equipos y componentes cambiando 2.250 durante la vigencia de este contrato. En cuanto a obras que asumirá el adjudicatario, se han proyectado más de 400 actuaciones, entre las que se encuentran la sustitución de instalaciones que emplean combustible convencional por aerotermias, y la instalación de sistemas de recuperación en la climatización de canchas deportivas que además se utilizan como colegios electorales.

Con estas mejoras se trata de reducir el consumo energético acumulado en más de un 12% y las emisiones de CO2 en 3.798 toneladas para los cinco años de vigencia del contrato.

El Servicio de Mantenimiento sacó a concurso este contrato por primera vez en 1999. En aquel momento proponía un modelo de gestión energética para las instalaciones de climatización y agua sanitaria de los edificios municipales pionero y que pronto se convirtió en referencia a nivel estatal.