El nuevo Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava propone transformar la relación entre artistas y ciudadanía

Se desarrollará del 8 al 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, Arraia-Maeztu, Kuartango, Ondategi, Murgia y la Sierra de Entzia

La primera edición del Festival Itinerante de Arte Relacional de Álava (FIAR), un nuevo encuentro cultural que "propone transformar la relación entre artistas, ciudadanía y territorio", se celebrará del 8 al 12 de octubre con un programa "vibrante y diverso" en seis enclaves de Álava, para "situar en el centro el intercambio, la participación activa y el encuentro".

El proyecto, presentado este martes en la capital alavesa, nace gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Vital, Pantha Rhei, Ayuntamiento de Zigoitia, Ayuntamiento de Zuia, Ayuntamiento de Arraia-Maeztu y Ayuntamiento de Kuartango.

El nuevo festival se desarrollará del 8 al 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, Arraia-Maeztu, Kuartango, Ondategi, Murgia y la Sierra de Entzia.

Durante su presentación, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que FIAR tiene como objetivo "acercar el arte a la ciudadanía de manera compartida y participativa". Asimismo, ha subrayado la vocación del festival de "romper barreras entre disciplinas e invitarnos a vivir la cultura como un espacio de encuentro".

La edil ha expresado la importancia de la cultura como un acto de "participación activa, escucha, cuidado y diálogo intergeneracional, y esto lo podremos comprobar en este nuevo festival". Por ello, el Departamento de Cultura y Educación apoya un proyecto que conecta lo artístico con lo comunitario, extendiendo esta oportunidad a otros municipios alaveses como Arraia-Maeztu, Kuartango, Ondategi, Murgia y la Sierra de Entzia".

Para Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, el festival "pretende crear red y cohesión social, a través del encuentro y la participación, fomentar el bienestar y los cuidados activos, así como poner en valor la investigación y la experimentación artística".

"Creemos que es importante para apoyar el trabajo de artistas jóvenes locales, expandir el consumo de arte contemporáneo y mejorar la colaboración entre distintos espacios del Territorio. Esperamos que FIAR, como potenciador del arte relacional, se consolide como un nuevo espacio accesible, festivo y seguro para el encuentro entre arte y sociedad", ha deseado.

PROGRAMACIÓN

FIAR propone talleres, charlas, instalaciones, piezas de danza y teatro, intervenciones urbanas y experiencias escénicas únicas en espacios cotidianos y naturales. El público podrá descubrir actividades gratuitas en plazas y calles, así como propuestas de aforo limitado en teatros y salas que invitan a reservar entrada con antelación.

De entre la oferta, sus impulsores han resaltado 'Geosensibles', Beatriz Lagartos, "experiencia sensorial en la Sierra de Entzia, donde arte y ecología dialogan con el paisaje", así como el taller de memoria 'Objetual y Objetuario', con Ana Ulloa, dentro de "un viaje a través de los objetos cotidianos como archivos vivos de memoria".

Por su parte, 'Enbor(r)ak' (Harreman Teatro) ofrecerá una danza teatral en plazas públicas que "reflexiona sobre tradición, conflicto e identidad", 'Gymkhana' (Aurora Diago) es una "pieza participativa sobre los cuidados que mezcla humor y ternura"; y 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor' (Clara García Fraile) se trata de un "espacio abierto para donar o recibir relatos de amor".

Por otro lado, la propuesta 'La voz que habita' (Porpol Teatro-Gentzane Martínez de Cestafe) sitúa a adolescentes que presentan monólogos originales en espacio público, "fomentando el diálogo intergeneracional".

La inauguración del festival acogerá el 'Encuentro Cultura y Sostenibilidad', un espacio de reflexión facilitado por Iara Solano (dirección artística de FIAR) y Beatriz Lagartos (producción y sostenibilidad en FIAR). La propuesta aborda la cultura como ecosistema vivo y el arte relacional como práctica de cuidado y regeneración.

El programa completo y la compra de entradas están disponibles en la 'web' https://linktr.ee/festivalfiar. Algunas actividades son gratuitas, otras, requieren inscripción o reserva de entradas.

FIAR ha invitado a la ciudadanía a "habitar el arte desde lo común, lo inesperado y lo profundamente humano", agradeciendo el apoyo de las entidades y administraciones que han hecho posible esta primera edición.