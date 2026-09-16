Las obras en la N-1 obligarán a trasladar varias paradas de Lurraldebus en Lasarte-Oria desde este miércoles

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SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la N-I obligarán a trasladar varias paradas de Lurraldebus en Lasarte-Oria (Gipuzkoa). El corte del acceso por Antxisu afectará, desde este miércoles, a varias líneas de transporte público.

Según ha comunicado el Departamento de Infraestructuras viarias y Estrategia Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, las obras de estabilización que se están llevando a cabo en la N-I, en sentido Irun, han obligado a cortar el acceso correspondiente a la salida 450, entrada sur a Lasarte-Oria por Antxisu.

Mientras se mantenga esta afección, el acceso al municipio deberá realizarse a través de la salida 451 de Allerru. Como consecuencia de este corte, Lurraldebus ha informado de cambios temporales en sus paradas desde este miércoles, 16 de septiembre, y hasta la finalización de las obras.

De este modo, quedan fuera de servicio las paradas de Antxisu, 37 y Oria-Zelaialde. Como alternativa, las personas usuarias deberán utilizar la parada de Oria Etorbidea, 7 - Eliza, correspondiente a la línea BU02. La modificación afecta a las líneas BU03, BU04, BU07 y BU47G y se mantendrá mientras duren las obras.

El Ayuntamiento recomienda a las personas usuarias del transporte público que tengan en cuenta estos cambios a la hora de planificar sus desplazamientos.