Las obras de rehabilitación y ampliación del centro de salud de San Ignacio en Bilbao se iniciarán a finales de 2027

Centro de salud de San Ignacio en Bilbao - OSAKIDETZA

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación y ampliación, con un nuevo edificio anexo al actual, del centro de salud del barrio bilbaíno de San Ignacio tienen previsto su inicio a finales de 2027, tal y como han anunciado el Departamento de Salud y Osakidetza, quien impulsa la reforma.

En un comunicado, desde el Departamento han explicado que, con esta reforma, aumentará el número de consultas de medicina y enfermería, y la infraestructura sanitaria contará con nuevas salas polivalentes para programas de investigación en asistencia primaria y actividades de salud pública y formación de profesionales.

Asimismo, Osakidetza sacará a concurso la licitación de la redacción de proyecto antes de final de verano y, tras la licitación para la ejecución de la obra, se prevé que las obras se inicien a finales de 2027.

Tras dar por iniciado el proceso para la reforma integral y ampliación del Centro de Salud del barrio bilbaíno, de la OSI Bilbao-Basurto, desde Osakidetza han explicado que "se trata de una actuación estratégica destinada a modernizar las instalaciones, mejorar la capacidad asistencial y ofrecer un entorno más accesible y eficiente para pacientes, usuaria/os y profesionales de un Centro de Salud que ofrece atención sanitaria a un entorno cercano a los 25.000 usuarios".

El plan de intervención contempla una combinación de reforma del centro existente y la construcción de un nuevo edificio anexo al actual, que dará soporte a la atención sanitaria mientras se realizan las obras de reforma en el actual y ya existente.

La nueva infraestructura construida va a "permitir la generación de nuevos espacios destinados a incrementar el número de consultas de medicina y enfermería, incorporar nuevas salas polivalentes para programas de investigación en asistencia primaria y actividades de salud pública y formación de profesionales".

Además, de mejorar los espacios de trabajo y descanso del personal sanitario, va a disponer de áreas específicas de uso, en ámbitos como el de la atención a la mujer, o la salud mental o la fisioterapia.

Una vez finalizados los trabajos en el nuevo edificio y tras la puesta en marcha del mismo, está previsto proceder a la reforma del Centro de Salud actual con el objetivo de adaptar el centro a las necesidades actuales de la atención primaria en la zona.

El proyecto prevé incluir entre otras actuaciones, la reorganización de consultas y áreas asistenciales para optimizar circuitos de pacientes y profesionales, la actualización de espacios de urgencias, y atención continuada y la adecuación de accesos, y zonas comunes para garantizar la accesibilidad universal.

Esta actuación es una de las 74 acciones integradas en el nuevo Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 y alineada con el Pacto Vasco de Salud, que fortalecerá el Sistema de Salud de Euskadi con una inversión total de 1.600 millones de euros.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza refuerzan así la red de Atención Primaria en la capital vizcaína, al dotar al barrio de San Ignacio de un centro "renovado, más amplio y adaptado a los estándares actuales de calidad asistencial".

De esta forma, la reforma y ampliación del Centro de Salud de San Ignacio "mejorará la asistencia sanitaria, la comodidad de las y los usuarios y ofrecerá a los profesionales un entorno más funcional y seguro".