Las obras de renovación de la estación de peaje de Oiartzun (Gipuzkoa) de la AP-8 abordan la última fase

Peaje de Oiartzun - BIDEGI

SAN SEBASTIÁN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación de la estación de cobro de la AP-8 en Oiartzun (Gipuzkoa) abordan la última fase con todas las vías de este peaje abiertas. Los trabajos, con una inversión total de 3,5 millones de euros, continuarán hasta septiembre con las intervenciones finales en las instalaciones del interior del pórtico.

Según informa la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras Bidegi, los trabajos de renovación de la estación de cobro del peaje de la AP-8 en Oiartzun han entrado en "su última fase". Así, "tras realizar las pruebas necesarias en la sexta vía, ya está operativa, por lo que se han renovado ya las seis vías de la estación".

Las obras para transformar la sexta vía comenzaron una vez puesto el nuevo pórtico el pasado 4 de julio. Los trabajos han durado cuatro semanas y han posibilitado construir una vía de ancho especial. Al igual que en el resto de las vías, los usuarios que dispongan de Abiatu y VIA-T pueden pasar "casi sin detenerse", han indicado las mismas fuentes.

Del mismo modo, se ha colocado una máquina que acepta el pago sin contacto a través del teléfono móvil, el reloj inteligente o tarjeta bancaria, así como el pago en metálico. Esta nueva vía, del mismo modo que las demás, está equipada con cámaras de lectura de matrícula y sensores para diferenciar el tipo de vehículo, así como de un mecanismo de comunicación entre el usuario y la operadora.

Una vez abierta la sexta vía, los trabajos continúan en el interior del pórtico, donde se han colocado los paneles de información, algunos de los cuales ya están en funcionamiento y ofrecen información sobre las vías de la estación de cobro.

"En las próximas semanas se finalizará la instalación de todos los sistemas en el interior del pórtico y se desmontarán las instalaciones provisionales que han funcionado durante el desarrollo de las obras", han indicado desde Bidegi.

Las obras de renovación de la estación de cobro de Oiartzun comenzaron a finales de 2025. Durante todo este tiempo se ha sustituido la antigua marquesina por un nuevo pórtico y se han construido seis nuevas vías, tres en la salida de la autopista en sentido Behobia, y otras tres en la entrada a la autopista en sentido Bilbao.

De las seis vías cuatro (dos en cada sentido) cuentan con máquinas que aceptan todas las formas de pago, y dos (una en cada sentido) están reservadas exclusivamente para las y los usuarios con dispositivo Abiatu y VIA-T.

Los trabajos de renovación se han llevado a cabo manteniendo la operatividad de la estación, manteniendo en todo momento dos vías abiertas en cada sentido. Bidegi está realizando una inversión de 3,5 millones de euros en la renovación de esta estación de cobro.