Las obras del tramo Matiko-Rekalde de la Línea 4 de Metro Bilbao comenzarán en 2027, con 412 millones de inversión

El lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto a responsables de Gobierno vasco y ETS presentan la Línea 4 - EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del tramo Matiko-Rekalde de la Línea 4 de Metro Bilbao, con un recorrido de 6,7 kilómetros y estaciones en Deusto/Universidad, Parque, Moyua, Zabalburu, Irala y Rekalde, comenzarán a finales de 2027, con un presupuesto estimado de 412 millones de euros que desembolsarán Gobierno vasco (55%) y la Diputación Foral de Bizkaia (45%).

El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia han presentado este viernes los detalles del acuerdo para la construcción y financiación de la Línea 4 de Metro, la nueva línea del suburbano que conectará Matiko con Alonsotegi, en la comarca de Enkarterri.

Para ello, ambas instituciones se han comprometido a que el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) ejecute los proyectos y las obras entre Matiko y Rekalde, con aproximación a Basurto incluida.

Asimismo, dado que la Línea 4 aprovechará la infraestructura ferroviaria ya existente entre Enkarterri y Bilbao, y que actualmente es titularidad de Adif, ambas administraciones se han comprometido a realizar todos los trámites para lograr su gestión.

El acuerdo ha sido anunciado esta mañana en el barrio bilbaíno de Rekalde por el Lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.

En su intervención, el lehendakari ha resaltado "cuatro compromisos de fondo: la palabra dada, el valor de los acuerdos y la colaboración, la construcción del país y la apuesta por la conectividad y una movilidad sostenible". En este marco, Pradales ha subrayado que en Euskadi "apostamos por un sistema de transporte público vasco moderno, cómodo, rápido y asequible. Con el tren, en sus distintas modalidades, como pieza clave de presente y de futuro".

Pradales ha dicho que la Línea 4 "acerca los barrios al centro y teje territorio, acercando y conectando Enkarterri y dando un nuevo impulso a la cohesión territorial" y ha destacado que el traspaso de la competencia de Cercanías "abre nuevas posibilidades que, sumadas a las actuaciones de Euskotren, nos sitúan en condiciones de dar un salto cualitativo en esta legislatura". "No será sencillo ni inmediato, exigirá trabajo, tiempo y recursos, pero vamos a seguir avanzando, estación a estación", se ha comprometido.

Por su parte, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que "la ejecución de la Línea 4 consolidará el ferrocarril como elemento central del transporte público y de la cohesión social y territorial de Bizkaia, dando respuesta a las demandas de movilidad de los vecinos de Enkarterri y de los barrios del sur de Bilbao". Así mismo, ha añadido, "refuerza el papel del transporte público en la cohesión territorial, al conectar entre sí comarcas y la capital, Bilbao".

La Línea 4, ha dicho, "dará servicio a los barrios del sur de Bilbao y supondrá la integración de Enkarterri en el sistema Metro". "Estas son las dos condiciones imprescindibles por las que la Diputación Foral colaborará en la ejecución de la Línea 4", ha remarcado.

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha indicado que el objetivo es comenzar las obras en el barrio de Rekalde en 2027 y ha valorado que la Línea 4 es "una de las grandes infraestructuras de movilidad que le falta a Bizkaia".

En ese sentido, ha dicho que en el Gobierno Vasco están trabajando en paralelo en la actualización del estudio informativo correspondiente al trazado entre Matiko y Rekalde, que se centra desde la estación de Matiko a lo largo de un recorrido de 6,7 kilómetros de longitud hasta la aproximación a Basurto e incluye la construcción de las estaciones de Deusto/Universidad, Parque, Moyua, Zabalburu, Irala y Rekalde, y en los proyectos constructivos necesarios para la ejecución de la obra.

Todos ellos se encuentran ya en fase de redacción: Matiko-Deusto, Deusto-Moyua, Moyua-Irala, adjudicado hace dos semanas, e Irala-Basurto. Esta parte del trazado prevé estaciones en Rekalde, Irala, Zabalburu, Moyua, el entorno de la Plaza de Euskadi y la zona de la universidad de Deusto. Una vez finalizados los proyectos, se lanzarán las licitaciones, de modo que las obras podrían comenzar a finales de 2027 en Rekalde.

La Línea 4 intercambiará peatonalmente viajeros en Moyua con la actual estación de las líneas 1 y 2, operadas por Metro Bilbao, a través de una conexión en galería, y enlazará de forma directa con la Línea 3 en Matiko, posibilitando su conexión con toda la red de Euskotren.

García Chueca ha apuntado que la población servida solo en este tramo es, según las estimaciones de ETS, de 135.000 habitantes y prevé un volumen de usuarios potenciales de 17,5 millones al año.

En cuanto a cuándo a su puesta en marcha, la consejera ha indicado que "en el momento en que se enganche con Matiko, la línea podrá empezar a funcionar entre ese punto y Rekalde". Así, ha añadido, la idea es empezar a operar en el momento en el que "técnicamente sea posible".

Por ello, ha advertido, además del trazado es necesario disponer de unas cocheras que sirvan como punto de estacionamiento, mantenimiento y reparación de las unidades. Estas cocheras, en las que ya están trabajando, se situarán en Arriagas y darán servicio tanto a la línea 5 como a la línea 4.

ACUERDO

El acuerdo, que a partir de ahora deberá iniciar su tramitación administrativa interna antes de ser rubricado, recoge que el Gobierno Vasco se hará cargo del 55% de la financiación y la Diputación del 45% aportando, en el caso de la institución foral, un máximo de 200 millones hasta 2032. En todo caso, la Diputación se compromete a incrementar esa cantidad si el desarrollo de la obra lo requiere.

La futura Línea 4 de Metro, que operará Euskotren, se configura como una prolongación de la Línea 3 dibujando un recorrido que proporcione servicio, no solo a los barrios de Rekalde e Irala, sino también a otros barrios al sur de Bilbao y Enkarterri, con necesidad de mejoras en su conexión con la red ferroviaria de cercanías existente en el entorno de Bilbao.

Los estudios desarrollados establecen como solución óptima la integración entre la nueva Línea 4 y el actual trazado ferroviario en ancho métrico (ADIF RAM) utilizado por las líneas de Feve en su aproximación al centro de Bilbao. Esta actuación permitiría la conexión ferroviaria del hospital de Basurto con la red de Metro Bilbao.

Asimismo, el desarrollo de la Línea 4 entre Rekalde y Zorrotza y la conexión con la red ferroviaria de Enkarterri en Irauregi-Alonsotegi, se plasman también en el convenio presentado hoy. Esta última actuación está condicionada a una serie de hitos de tramitación administrativa que superan el ámbito competencial del Ejecutivo vasco y de la Diputación, por lo que requieren de un desarrollo posterior.

En ese sentido, el convenio pactado recoge que ambas administraciones se comprometen a realizar cuantos contactos institucionales fueran necesarios para favorecer y agilizar dicho traspaso.

Al mismo tiempo que se avanza administrativamente en la gestión de la transferencia y con el objetivo de acelerar los trabajos que permitan la integración de las líneas de Enkarterri actuales en la Línea 4 de Metro, el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco solicitará a ADIF la encomienda de gestión de la integración urbana del ferrocarril en el barrio de Zorrotza y la supresión de los pasos a nivel existentes en Zalla.