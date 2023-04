La ocupación del jueves al sábado de Semana Santa en hoteles de Bilbao llega al 90% y baja al 60% durante la de Pascua

Presidente de Destino Bilbao ve "positivo" volver a niveles prepandemia y critica el "todo vale" para la "enorme" oferta ilegal de alojamientos



El presidente de la asociación Destino Bilbao, Álvaro Díaz-Munío, ha estimado que la ocupación hotelera ronda el 90% del jueves al sábado de Semana Santa, con lo que se recuperan "cifras similares" a las que el sector tenía en Bizkaia antes de la pandemia y pueden calificarse de "buenas" cifras.

En declaraciones a Europa Press, Díaz-Munío ha matizado que ese porcentaje, en cambio, baja al 60% de ocupación durante la semana de Pascua en la treintena de hoteles a los que representa la asociación y, un año más, "no cumple las expectativas" y repite las pautas de demanda turística prepandemia para esa segunda semana festiva.

Esta constatación, ha proseguido, le lleva a afirmar que, al menos en este territorio y en los hoteles del Bilbao metropolitano, "no conseguimos alargar los días de estancia y hacer remotar esa semana en cuanto a ocupación", algo que ha vuelto a atribuir, en buena parte, al hecho de que el lunes no sea festivo en la mayoría de comunidades autónomas de España.

Tras recordar que las estimaciones del sector durante la pandemia ya apuntaban a que la recuperación no llegaría hasta este 2023, el responsable de Destino Bilbao ha valorado en todo caso, de forma positiva, "el esfuerzo" que hace el Ayuntamiento de Bilbao para hacer más atractiva la ciudad durante esas fechas, actuaciones entre las que ha destacado iniciativas como el Bilbao Basque Fest.

Pese a ello, el presidente de Destino Bilbao ha lamentado que "la realidad, es que no somos un destino receptor importante durante esos días".

Preguntado por si el incremento de la oferta hotelera ha redundado de forma positiva o negativa, Díaz-Munío ha asegurado que el hecho de que haya "más hoteles y más oferta nunca es malo".

El problema, ha añadido, no es la competencia regulada e identificada, sino la "ilegal y desleal", apuntando a los "miles" de alojamientos turísticos no registrados.

En este sentido, Díaz-Munío ha lamentado que, hoy por hoy, y pese al registro oficial obligatorio "todo vale" porque "la oferta es enorme, gigante y de todo tipo" y el Gobierno Vasco, ha lamentado, "no pone los medios para controlar todos estos alojamientos ilegales que campan a sus anchas".

Tras pedir más inspecciones y sanciones, el presidente de Destino Bilbao ha advertido que ese "descontrol increíble nos da mala imagen de destino", algo que debe ser atajado.

"Cualquiera que entre ahora mismo en uno de los portales que ofertan alojamientos de este tipo puede comprobar que no dan información y no precisan ni las características sobre el perfil de alojamiento que ofrecen o de qué tipo, no se sabe si es una pensión, un trastero o un cuarto, por no hablar de que deben estar todos en los primeros pisos", ha enumerado.

A juicio de Díaz-Munío, existe en Euskadi una "indefinición normativa que lleva a constatar que, "ahora mismo, cualquier día, es imposible cuánta gente está durmiendo en alojamientos no privados en una ciudad como Bilbao".

"La ley obliga a todos, para bien y para mal, pero no se hace seguimiento, mientras nosotros nos tenemos que limitar a ver concentrada todo el grueso de la demanda en los tres días festivos del jueves al sábado", ha concluido.