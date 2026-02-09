La Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz expone la tradicional 'Sardina de Carnaval'

Este icono de las fiestas cambia su diseño cada año - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz ha instalado ya la tradicional 'Sardina de Carnaval', que se mantendrá expuesta al público hasta el 17 de febrero.

Este icono de las fiestas cambia su diseño cada año y el de este 2026 ha corrido a cargo de Natalia Fernández Gil, diseñadora gráfica, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este pez simboliza el fin del Carnaval y en torno a él se han organizado dos actos festivos el día 17 de febrero en la Plaza Nueva de la capital alavesa.

A las seis de la tarde comenzará una verbena a cargo de Joselu Anayak y a las ocho de la tarde se producirá la tradicional quema de la 'Sardina', que despide el Carnaval hasta el próximo año.