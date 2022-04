Olano destaca que la actividad industrial en Gipuzkoa se mantiene "muy alta" pese a los "nubarrones" por la guerra

Ve "buena noticia" la desconvocatoria de paros en transporte y lamenta la "picaresca" en algunas gasolineras tras el anuncio de ayudas

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha afirmado que, si la guerra continúa en Ucrania y "la incertidumbre económica se traslada a más meses, tendrá afección económica muy importante", si bien se ha mostrado "optimista" pese a los "nubarrones" existentes, ya que la actividad de la industria y empresa en el territorio "se ha mantenido muy alta".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Olano ha defendido que, en todas las crisis, tiene que haber una "mirada a corto plazo" y establecer "medidas de choque para las empresas que peor lo están pasando", por lo que las diputaciones vascas han consensuado medidas que "postergan las obligaciones tributarias y dan liquidez".

No obstante, ha remarcado que también tiene que "preocupar el futuro" y, en este sentido, ha destacado el anuncio este pasado miércoles por parte del lehendakari y los tres diputados generales de un plan de inversiones estratégicas por valor de 530 millones. Según ha advertido, el objetivo es que "el corto plazo no nos deje de lado los retos fundamentales que tiene el territorio y el conjunto del país, las grandes apuestas de futuro".

De este modo, ha valorado que los proyectos estratégicos de Gipuzkoa tuvieron ayer "un apoyo muy importante". "Eso no significa --ha precisado-- que no apoyemos a las pymes, a los que peor lo están pasando a corto plazo, pero no podemos olvidar que es el momento de hacer también las apuestas del futuro". En su opinión, dada la "velocidad de transformación" que existe, se necesitan hacer "las inversiones de futuro" que requiere el momento para "seguir teniendo una estructura industrial competitiva".

Aunque estas inversiones estratégicas se vayan a realizar sin esperar a la llegada de fondos europeos, ha matizado que las instituciones vascas esperan "realmente vengan" esos recursos, para lo que han presentado sus propuestas de proyectos "transformadores" a los PERTE, que "merecen el apoyo europeo".

Por otro lado, se ha referido al impacto en la recaudación que pueden tener las medidas puestas en marcha para paliar la actual situación económica. Tras recordar que en Gipuzkoa, 2021 fue un año "absolutamente récord" que superó los datos de 2019, previo a la pandemia, ha indicado que este año se han hecho "previsiones de crecimiento muy prudentes" que espera poder cumplir.

No obstante, ha admitido que, si la guerra continúa en Ucrania y "la incertidumbre económica se traslada a más meses, eso tendrá afección económica muy importante, más allá de elementos más estructurales como el precio de los carburantes, las materias primas e incluso la propia inflación".

En todo caso, pese a que existen "nubarrones", ha destacado que la actividad de la industria y empresa en Gipuzkoa "se ha mantenido muy alta, con pedidos, con una actividad muy fuerte", lo que "da esperanza" y le hace ser "muy optimista" aunque haya que prepararse para diferentes escenarios.

PARO DE TRANSPORTISTAS

Por otro lado, ha considerado "una buena noticia" que se haya desconvocado el paro de transportistas por parte de Hiru en Euskadi ya que, para empresas con consumo intensivo de energía, la huelga suponía "la tormenta perfecta" e incluso "algunos se vieron obligados a cerrar". A su entender, la decisión de los transportistas es "adecuada" en un momento en que las instituciones están "a la altura de las circunstancias".

Asimismo, ha reiterado que las diputaciones vascas esperan "llegar a tiempo" para que el 1 de abril "gasolineras y empresas tengan el aplicativo en las web forales para que soliciten las ayudas y vayamos transmitiendo esa financiación", tras la rebaja de 20 céntimos anunciada por el Estado en el precio de las gasolinas. En este sentido, ha lamentado que las Haciendas forales han tenido que "reaccionar en dos días".

El diputado general de Gipuzkoa ha criticado que "en algunos casos se esté desarrollando una picaresca que no es de recibo" incrementando el precio tras el anuncio de la rebaja y ha pedido "un ejercicio de responsabilidad".