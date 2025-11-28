OMIC de Bilbao aconseja consumir de forma responsable en Black Friday y comparar los precios con los previos a la oferta

Archivo - Comercio de Bilbao con ofertas por el Black Friday - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora del Ayuntamiento de Bilbao, OMIC, aconseja consumir de forma responsable en Black Friday y comparar los precios con los previos a la oferta. Antes de adquirir cualquier artículo, advierte, se debe valorar si es realmente imprescindible, para evitar gastos innecesarios, y en el comercio online recomienda comprar solo en sitios de confianza y usar plataformas digitales oficiales con prestigio contrastado.

El Black Friday o "viernes negro" es el nombre con el que se conoce en Estados Unidos al día después de Acción de Gracias y que inaugura la temporada de compras navideñas. Progresivamente se ha ido poniendo de moda también en nuestro entorno, y cada año son más las grandes firmas y tiendas particulares que aprovechan para ofrecer descuentos en sus productos y animar el consumo.

Con el objetivo de concienciar sobre los excesos de consumo que se pueden producir en este día, nació en Canadá en 1992 el movimiento "Buy Nothing Day", que propone pensar antes de comprar para determinar lo que realmente se necesita, según ha indicado la OMIC. Como consejo se plantea "reflexionar con calma las necesidades y ser crítico con la publicidad y apostar por productos de proximidad".

En este sentido, la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora del Ayuntamiento de Bilbao ofrece a la ciudadanía una serie de consejos para practicar un consumo "responsable y seguro" durante estos días, en los que muchos consumidores aprovechan para adelantar algunas compras de navidad.

El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Alvaro Pérez, recomienda a la ciudadanía "estar informados de sus derechos como consumidores, preguntar por todos los detalles y dudas que les puedan surgir antes de adquirir cualquier producto" y, especialmente, "comparar los precios de los artículos con los anteriores a la oferta" para evitar de esta manera caer en descuentos engañosos.

CONSEJOS

Entre otros consejos, la OMIC señala que lo recomendable es consumir de forma "responsable, segura y precavida, pensándolo dos veces y no dejándonos llevar por impulsos". En esa línea, aconseja comprar de manera responsable y evitar los gastos innecesarios; antes de comprar cualquier artículo valorar si realmente se necesita, y analizar comparativamente los precios de los productos antes y después del descuento ofrecido.

Según advierte, "pueden darse casos de rebajas en apenas unos cuantos productos que dan el aspecto de bajada de precios generalizada, o aumentos en los precios los días previos a la fecha y posterior bajada para dar la falsa sensación de descuento". La OMIC ha recordado que, según la normativa, las tiendas solamente tienen la obligación de devolver el dinero si el producto presenta un defecto de fábrica. Si no, su devolución depende de la política comercial de cada tienda.

COMPRAS ONLINE

En cuando a las compras por internet por el Black Friday, la OMIC recomienda comprar solo en sitios de confianza y usar páginas oficiales con prestigio contrastado, y recuerda que las opiniones de otros consumidores pueden ayudar a validar la conveniencia de comprar en un sitio web.

Además, es recomendable utilizar conexiones seguras que empiecen por 'https' y no por 'http', así como evitar introducir el número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza. Así, la OMIC señala que es mejor usar plataformas intermedias de pago o tarjetas de crédito que cuenten con una política de protección de usuario.

Por otro lado, recuerda que la persona consumidora dispone de 14 días naturales, desde la recepción de la compra, para hacer valer su derecho de desistimiento. Además, no se debe abonar ninguna cantidad por devolver el producto, tan solo los gastos de transporte si así lo hubiera fijado como condición el establecimiento.

De igual manera, la tienda tiene la obligación de abonar la cantidad pagada en un plazo también de catorce días. Si lo supera, se podría solicitar dicha cantidad por duplicado, además de reclamar una indemnización por posibles daños y perjuicios.

Por último, indica que si el establecimiento luce un distintivo que acepta pago con tarjeta, deberá aceptarlo también en rebajas, salvo que se indique de forma visible que queda excluido.