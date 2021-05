La oposición pide a la Hacienda de Bizkaia reforzar los recursos para una atención presencial "real" en la Renta

Los dos grupos del Gobierno foral aseguran que los contribuyentes que necesitan una cita la obtienen "sin ningún problema"

GERNIKA (BIZKAIA), 19 May. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Bizkaia, EH Bildu y PP han pedido este miércoles, en las Juntas Generales de Bizkaia, que la Hacienda vizcaína ponga en marcha medidas para garantizar la atención presencial "real" y "efectiva" para todos los contribuyentes que lo deseen en la campaña de la Renta 2020. Sin embargo, los dos grupos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, han rechazado esta propuesta al asegurar que todos los contribuyentes que necesitan una cita la obtienen "sin ningún problema".

El pleno de las Juntas Generales ha debatido una moción al respecto presentada por Elkarrekin Bizkaia, que ha registrado una enmienda del PP, aceptada parcialmente por el grupo proponente. El texto resultante ha sido apoyado por los tres grupos de la oposición, aunque no ha salido adelante debido al rechazo de jeltzales y socialistas.

En la defensa de la moción, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que el nuevo modelo de Renta implantado este año ha supuesto "errores" en la herramienta en los que se ha ido trabajando, pero también "otras cuestiones siguen sin subsanarse", entre ellos la "falta de respuesta" a la demanda de atención presencial por parte de los ciudadanos.

En este marco, ha defendido la necesidad de medidas para garantizar "el derecho de la ciudadanía a elegir el medio en que se relaciona con la Diputación" como el refuerzo de personal dedicado a esta labores, que, a su entender, debe realizarse mediante empleo público. También ha pedido un refuerzo de la atención telefónica porque "todavía hay 38.815 personas a las que no se ha atendido su llamada ni una sola vez" en la campaña.

La moción también planteaba facilitar la solicitud de cita previa para atención presencial a través de la propia Hacienda Foral o en cualquiera de sus oficinas comarcales, así como en la propia web. Asimismo, también pedía poner en marcha en oficinas cercanas a la ciudadanía un servicio de apoyo y asesoramiento presencial con los recursos técnicos y el asesoramiento profesional necesario para presentar telemáticamente la declaración.

En palabras de Eneritz de Madariaga, la atención presencial tiene que ser una posibilidad "real" y "efectiva" a disposición de todos los contribuyentes y sigue sin producirse". Por ello, ha cuestionado a la Diputación si se va "comprometer" con ello o va a seguir poniendo "palos en la rueda" con un protocolo "con diferentes niveles de yincana" en los que los ciudadanos tienen que "demostrar que tienen esa necesidad" de ser atendidos presencialmente.

Por su parte, ha pedido "empatía" y ha advertido de que el ritmo de digitalización en la administración se debe adaptar a "la realidad" de la ciudadanía.

El PP ha presentado una enmienda en la que pedía que el aumento del plazo de la campaña, que ha sido aceptada por Elkarrekin Bizkaia. También solicitaba que el personal de refuerzo pudiera realizarse también con "empleo privado", aunque no ha sido admitida por el grupo proponente.

La portavoz del PP, Amaya Fernández, ha lamentado el "desastre" que se ha producido en la implantación del nuevo modelo de Renta sin "contrastar" de manera previa, lo que ha generado "enfado" en la ciudadanía y una campaña "repleta de inseguridad" que está siendo "un fracaso". Por ello, ha opinado que habrá que hacer "una reflexión profunda".

Mientras tanto, la juntera ha reivindicado que hay que poner en marcha "soluciones" para tratar de "salvar" la campaña de la Renta, entre ellas mejorar la atención presencial con la contratación de más personal porque la Diputación "no quiere que haya modelo presencial, pero los vizcaínos sí quieren".

A su entender, si la Diputación y los grupos que la conforman dicen que la atención presencial está abierta es "porque no han hecho el intento de hacer uso" de ella ya que hay que pasar hasta tres "filtros" y se ponen "todos los impedimentos posibles", si bien no lo "llaman veto", sino "protocolo".

Desde EH Bildu Urko López Ordiozola ha censurado que el nuevo modelo no ha sido "un ejemplo" de los principios de "simplicidad, claridad y cercanía a la ciudadanía". "No se han cumplido ninguno de los tres", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de tener en cuenta, antes de implantar un modelo de este tipo, si la ciudadanía "está preparada". A su entender, habrían sido precisos "testeos previos" no solo de carácter técnico sino de "usabilidad amigable" por parte de distintas personas.

"SIN NINGÚN PROBLEMA"

Los dos grupos del Gobierno foral han insistido en que la atención presencial se está dando. La juntera del PNV Garazi Díaz Insausti ha subrayado que "no es cierto" que la campaña sea exclusivamente telemática ya que se puede "hacer cualquier trámite por teléfono", una vía que se ha reforzado hasta un total de 290 personas.

La apoderada ha destacado que se han atendido, hasta el pasado día 17, 298.658 consultas telefónicas y, aunque en las primeras semanas "no se pudieron atender todas las llamadas al momento, poco a poco se van reduciendo las llamadas no atendidas" y se ha empezado a llamar a los contribuyente que no pudieron ser atendidos y "se han realizado ya 3.703 llamadas salientes".

En todo caso, ha remarcado, "si alguna persona no comprende lo que se le explica, se le ofrece una cita presencial en la oficina más cercana". "Toda persona que ha necesitado una cita presencial se le ha ofrecido sin ningún problema y va a seguir así", ha subrayado. Según ha indicado, 2.557 personas han sido atendidas hasta el momento y se han presentado 225 declaraciones.

Finalmente, el apoderado del PSE José Alberto Álvarez ha pedido a los grupos de la oposición que no se usen "palabras gruesas" para criticar el trabajo de las administraciones ante la ciudadanía.

Asimismo, ha admitido que hay personas que "no se manejan con tecnología", si bien ha insistido en que Hacienda Foral

dispone, actualmente, de 10 oficinas de atención presencial a las que se puede acceder con cita previa, como "para todo". De este modo, ha asegurado que no se ha "vetado a nadie", sino que "el filtro que se puede establecer es preguntar la cuestión a desarrollar".