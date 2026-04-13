OPPAO participa en el Salón Gourmets para posicionar la pesca de altura vasca "entre los productos de referencia"

Degustación en el stand de OPPAO en el salón Gourmets de Madrid - OPPAO

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondárroa (OPPAO) participa desde este lunes en la 39 edición del Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de calidad más importante de Europa, que se celebra hasta el 16 de abril en Ifema Madrid, con el objetivo de posicionar la pesca de altura vasca "entre los productos de referencia de la gastronomía europea".

En un comunicado, OPPAO ha subrayado que, desde su stand (Pabellón 3/Stand 3B31), presenta una selección de sus productos estrella, fruto de una pesca "responsable y sostenible" en aguas del Atlántico -rape, merluza y gallo, pero también caballa, raya, jurel, lirio y pota-.

OPPAO ha destacado que estas especies, capturadas por la flota de altura con base en el puerto de Ondarroa, representan "la riqueza y la diversidad de los mares que nutren la gastronomía del norte".

Según ha manifestado, con esta presencia, OPPAO refuerza su apuesta por "la calidad, la sostenibilidad y el reconocimiento del trabajo de los pescadores de altura del puerto de Ondárroa".

En este sentido, ha añadido que aprovecha este "escaparate único" para posicionar la pesca de altura vasca "entre los productos de referencia de la gastronomía europea".

A lo largo de los cuatro días de feria, OPPAO ofrecerá degustaciones en su stand para demostrar la versatilidad culinaria de sus especies y acercar al público profesional el valor real de "un producto fresco, sostenible y con origen trazado".

Además, ha destacado que esta feria, que prevé más de 110.000 visitantes profesionales y más de 15.000 compradores internacionales de más de 90 países, representa también "una oportunidad estratégica para abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales".

Por último, ha apuntado que este lunes el stand de OPPAO ha recibido una destacada visita institucional, con la presencia del presidente de grupo Gourmets, Francisco López Bago, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.