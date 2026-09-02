Ordizia celebrará su feria de Euskal Jaiak y el LIII Concurso de Queso el próximo miércoles

Presentación de las Euskal Jaiak, la Feria extraordinaria y el concurso de queso de Ordizia. - AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

SAN SEBASTIÁN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Azpeitia celebrará el miércoles su feria extraordinaria de las Euskal Jaiak, que tienen lugar desde el viernes al día 14, y el LIII Concurso de Queso elaborado con leche cruda de oveja latxa o carranzana.

En rueda de prensa el alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, acompañado de la directora foral de Turismo, Libe Otaegi, del representante de Kutxa Fundazioa Alberto Sotomayor, de la representante de la Denominación de Origen Idiazabal Miriam Molina, del presidente de HEBE, Ibai Alberdi, representantes de D'Elikatuz, entre ellos Leire Arandia, y miembros de la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia, han presentado el programa de estas dos actividades.

La feria extraordinaria reunirá los habituales concursos y exposiciones, como el XXVII Concurso de ganado vacuno de raza Pirenaica, el concurso de frutas y verduras, la exposición-concurso de gallina vasca y diferentes exposiciones.

Asimismo, se realizará una Mención Especial para reconocer la labor de los baserritarras que colocan semanalmente sus puestos en la Plaza Nagusia.

Ezenarro ha afirmado que "las Euskal Jaiak son muy especiales para nosotros" y sirven para "poner en valor" que realizan los productores locales comprando sus productos. "Esa es la mejor manera de proteger lo nuestro, lo local", ha defendido.

En cuanto al LIII Concurso de Queso y Trofeo Kutxa de Oro, ha indicado que este galardón podrá ser conseguido por el quesero que logre el primer puesto en tres ocasiones en los concursos celebrados durante los últimos diez años.

En la presente edición, Julen Arburua, de la quesería S.C. Kortaria, tendrá la oportunidad de hacerse con el trofeo, después de haber obtenido el primer premio del concurso en 2018 y 2019.

Sotomayor ha explicado el objetivo de este galardón es "promover y visibilizar el desarrollo de una actividad quesera que se ha convertido en patrimonio gracias a la larga trayectoria de los pastores, así como reconocer el buen trabajo que se realiza en este sector".

Los pastores que quieran participar en el concurso deberán presentar sus quesos antes del lunes, a las 12.00 horas, en la Denominación de Origen Idiazabal o en la asociación Artzai Gazta.

Los quesos serán recogidos el 9 de septiembre en el Centro de Interpretación de la Alimentación y la Gastronomía D'Elikatuz. A las 08.45 horas los quesos serán trasladados hasta el frontón Beti-Alai en un desfile acompañado por dantzaris, trikitilaris y dulzaineros. En el desfile participarán también pastores, autoridades, miembros del jurado y representantes de la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia.

El concurso comenzará a las 10.00 horas y el jurado estará compuesto por diferentes cocineros, expertos en gastronomía y periodistas, con Pedro Subijana como presidente. En esta edición, además, se realizará un homenaje póstumo a tres personas que durante años formaron parte del jurado y realizaron una importante labor en la promoción del concurso.

En torno a las 13.30 horas se conocerá el nombre de los pastores ganadores y, posteriormente, se celebrará la subasta de los quesos premiados. Tanto el concurso como la subasta podrán seguirse también en directo vía streaming.

Por otro lado, los quesos de los pastores que han ganado el concurso desde 2016 podrán adquirirse en el punto de venta que se instalará en el frontón pequeño del Beti-Alai.

Otaegi ha subrayado que "en días como hoy es imprescindible poner sobre la mesa todo lo que hay detrás del producto que estamos promoviendo: tradición, cariño, trabajo, esfuerzo, compromiso, conocimientos transmitidos de generación en generación y respeto por el trabajo bien hecho".

DESCENSO DE PRODUCCIÓN

Por su parte Miriam Molina de la DO Idiazabal ha señalado que se prevé en esta campaña, que aún no ha finalizado, "un descenso de alrededor del 11% en la producción de queso Idiazabal respecto a la anterior en la que se produjo un incremento de alrededor del 10%".

Según ha explicado, entre las principales causas de este descenso se encuentran "las duras condiciones climáticas y la compleja situación del mercado fuera de la zona de producción".

Asimismo, ha apuntado que "preocupa especialmente el impacto de la sequía generalizada que se está sufriendo actualmente, tanto en lo que respecta a la rentabilidad de los rebaños como a la propia producción de la próxima campaña".