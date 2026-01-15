Orduña (Bizkaia) registra rachas de viento de 122,1 km/h

Archivo - Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La estación meteorológica de Orduña (Bizkaia) ha registrado este jueves rachas máximas de viento de 122,1 km/h, mientras en Balmaseda se han anotado 114,7 km/h, en Matxitxako (Bermeo) 113,3 km/h y en Punta Galea (Getxo) 112,5 km/h.
Según ha informado Euskalmet, las rachas de viento registradas en zonas no expuestas han alcanzado los 98,4 km/h en el barrio bilbaíno de Zorrotza, en Valdegobia 97,4 km/h, en Ordunte 78,7 km/h y en Mallabia 76,9 km/h.