Orduña habilitará en sus fiestas de Otxomaio un servicio de información y ayuda contra las agresiones sexistas

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orduña (Bizkaia) pondrá en marcha durante las fiestas de Otxomaio un servicio de información, atención y acompañamiento frente a las agresiones sexistas, conocido como Puntu Morea, que se instalará durante los dos próximos fines de semana en una carpa debajo del consistorio.

El dispositivo, dirigido tanto a posibles víctimas como al conjunto de la ciudadanía, estará operativo en la carpa habilitada bajo el ayuntamiento, y funcionará en dos franjas horarias en función de la jornada. Los días 8 y 15 abrirá entre las 23.30 y las 2.30 horas, mientras que las noches del 9 y 16, ya en fin de semana, prolongará su atención hasta las 5.30 de la madrugada, coincidiendo con los días de mayor afluencia.

El puntu morea es un espacio físico señalizado y atendido por personal específicamente formado a los que cualquier persona puede acudir si está sufriendo o ha presenciado una agresión sexista, así como para recibir información, orientación o ser derivada, en su caso, a los servicios sanitarios, policiales o de emergencia.

El servicio contará, asimismo, con dos vías telefónicas. La primera, el 747 488 996, es la línea directa habilitada para el dispositivo durante las fiestas. La segunda, el 900 840 111, corresponde al SATEVI, el servicio gratuito de atención telefónica a víctimas de violencia machista del Gobierno Vasco, operativo las veinticuatro horas los siete días de la semana.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Orduña, la campaña descansa sobre tres objetivos. El primero apela directamente a las posibles víctimas e invita a acercarse sin dudarlo. El segundo se dirige al conjunto de la ciudadanía y llama a actuar y prestar apoyo ante cualquier comportamiento sexista. El tercero, de carácter más general, plantea el horizonte de "unas fiestas libres de violencia".