Orduña, el municipio con más superficie ecológica de Bizkaia, celebrará el 25 de abril su feria de productos locales

Feria - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Orduña, el municipio con más superficie ecológica de Bizkaia, celebrará el próximo día 25 la XI edición de su feria de productos locales, que reunirá en la Plaza Foru a 20 expositores de la comarca.

En un comunicado, el ayuntamiento ha indicado que Orduña encabeza el ranking de hectáreas en producción ecológica de Bizkaia, ya que, según Ekolurra, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, el municipio cuenta con 246 hectáreas certificadas, el 16% de su superficie agraria útil. Si se suman las 900 hectáreas de monte de utilidad pública, Orduña cuenta con un 33% de su superficie certificada ecológica.

Tras subrayar que "no es un dato menor para un municipio de poco más de 4.000 habitantes", el consistorio ha anunciado que el próximo 25 de abril, de 10.00 a 14.00 horas, la feria volverá a convertir el centro de la ciudad en un mercado de productores locales, con 20 expositores de kilómetro cero procedentes de Ayala, Azpeitia, Galdakao, Gamiz-Fika, Inoso, Larrazubi, Valpuesta, Zaballa y la propia Orduña, que venderán pan, aceite, verduras, queso, miel, pastel vasco, mermeladas, zumos, vino, cerveza, flores y ajo negro.

El Ayuntamiento organiza el evento a través de Ekoizpen Urduña, su servicio de desarrollo agroecológico, cuyo objetivo es construir un sistema alimentario local basado en la soberanía alimentaria, con el apoyo de BBK y de la asociación Gorbeialde.

Según ha destacado el consistorio, tras el liderazgo de Orduña en producción ecológica de Bizkaia hay "una apuesta municipal sostenida en el tiempo, un tejido de productores comprometidos y una ciudadanía que cada vez elige mejor lo que come".

"La feria es la expresión más visible de todo eso, pero la Estrategia Alimentaria 2030 es el marco que le da continuidad más allá de un día al año", ha subrayado el alcalde, Iker Santocildes, quien ejerce además como secretario de la Red de Municipios por la Agroecología, de cuya Junta Directiva forma parte Orduña junto a Rivas-Vaciamadrid, El Prat de Llobregat y Aínsa-Sobrarbe.

La jornada combinará mercado y fiesta. A las 12.00 horas la Banda Santa Cecilia saldrá en kalejira por las calles de Orduña antes de ofrecer un concierto en la plaza, una hora después. El vivero ecológico Biolandare, de Gamiz-Fika, atenderá un stand de consultas de horticultura con una especialista en ingeniería técnica agrícola y a las 14.30 horas se sorteará entre las personas que hayan comprado algún artículo dos cestas con productos de la propia feria.